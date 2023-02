Morte de Glória Maria: com quem vão ficar as filhas da jornalista?

A jornalista Glória Maria já tinha tomado todas as providências para que se algo acontecesse a ela suas duas filhas adotivas, Laura, de 14 anos, e Maria, de 15 anos, não ficassem desamparadas.

Em uma entrevista dada ao apresentador Pedro Bial ela havia contado como foi o processo de adoção de suas filhas. “Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza de que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar”, disse.

Em outra entrevista ao jornal O Globo, ela disse que já tinha tudo encaminhado caso faltasse às meninas. “Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo.”

O padrinho de Laura é o jornalista Bruno Astuto e Maria tem como madrinha Julia Azevedo.

Em um comunicado emitido ontem, a Rede Globo revelou a causa da morte:

“Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente. Inicialmente também com êxito”, diz a mensagem.

Segundo a assessoria do canal, os tumores voltaram a aparecer. “Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”, diz a mensagem.

VELÓRIO

As duas filhas da jornalista estiveram nesta sexta-feira no cemitério do Caju para acompanhar o velório da mãe, realizado a portas fechadas, apenas para amigos e familiares. Além de Marina Ruy Barbosa, estiveram presentes Luíza Brunet, Kleber Toledo, Camila Queiróz, Maju Coutinho, Leilane Neubarth e muitos colegas que dividiram as telas com décadas com Glória.