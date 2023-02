Mimo em família: Gil do Vigor presenteia irmã com carrão de luxo de R$ 110 mil

Mimo em família: Gil do Vigor presenteia irmã com carrão de luxo (Reprodução/Instagram)

‘O Brasil tá lascado’? Bom, essa é uma realidade que, felizmente, não se aplica ao economista e ex-BBB, Gil do Vigor. O famoso presenteou a irmã, Janielly Nogueira, com um automóvel luxuoso e teve registro compartilhado nas redes.

Nesta terça-feira, a irmã do famoso publicou fotos ao lado de seu SUV Hyundai Creta preto embrulhado com laço vermelho e legendou de onde surgiu o mimo. O veículo é avaliado em cerca de R$ 110.990.

“Gente! ‘Tá’ aqui o presente que ganhei do meu super irmão, Gil do Vigor”, escreveu ela na postagem. “Estou transbordando de tanta alegria. Meu irmão, você é meu super-herói e a vida seria uma chatice se você não existisse. Amo você e obrigada por tudo! Valeu, Giba.”

Confira os registros compartilhados:

Jojo Todynho turbinada em carrão de luxo

Jojo Todynho turbinada em carrão de luxo

Além da compra de Gil do Vigor, Jojo Todynho também registrou uma superaquisição de automóvel em suas redes. A cantora surgiu esta semana ao lado de um carrão azul, agradecendo pelas coisas que tem conquistado. A cantora postou uma foto em seu perfil do Instagram com um Audi A3.

Jojo Todynho surge com carro de luxo avaliado em R$ 260 mil (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

“Que sejamos sempre capazes de ver a grandeza das bençãos de Deus nas nossas vidas”, escreveu a cantora na legenda de sua postagem na rede.

Segundo o TV Foco, a versão do carro de Jojo Todynho é a Sportback, um conjunto motopropulsor composto por uma bateria e um gerador conectado ao motor. Além de configurado para ir dos 190 cv a 204 cv, reduz o torque de 32,6 kgf para 30,6 kgf e combina uma transmissão S tronic automática com sete velocidades.

Além disso, o automóvel conta com: seis airbags, sistema de direção dinâmica progressiva, ar-condicionado de duas zonas, assistente de estacionamento, porta-malas com abertura automática ‘mãos livres’ e carregamento de celular por indução.