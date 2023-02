Jogo sujo no BBB 23? Atitude de brother provoca onda de críticas na internet

A madrugada após a prova do líder foi agitada no BBB 23. Com a vitória de Gustavo, os aliados se reuniram no quarto do líder para discutir os próximos passos no jogo e a fala de um deles acabou sendo alvo de crítica do público.

Em conversa com Gustavo, Key Alves e Cezar, Cristian decidiu revelar que vem se aproximando de Paula na esperança de tentar obter algumas informações do grupo adversário.

“Estou nessa lenga lenga com ela. O que vocês acham de eu articular para tentar buscar coisas dela?”, questiona Cristian que prontamente recebe o apoio de Key e o alerta de Cezar e Gustavo que afirmam que a sister é “ligeira demais pra soltar alguma informação”.

Ao questionar Fred Nicácio e Gabriel Santana sobre como lidar com Paula, Cristian recebe um aviso que pode ter chego tarde demais: “Ai já não é jogo maneiro”, afirma Gabriel ao saber sobre as reais intenções do brother.

A internet não gostou do que viu

Apesar da grande maioria dos internautas não estar simpatizando com as atitudes de Paula no confinamento, diversas pessoas se posicionaram nas redes sociais sobre as falas de Cristian, e não pouparam críticas a ele.

E eu nem gosto da Paula, porém usar uma mulher dessa forma é bem nojento! — 𝑵𝒂𝒓𝒂 🪢 (@nahbillies) February 3, 2023

Cristian estava articulando com seu grupo de ficar com a Paula pra conseguir informações do outro grupo. #BBB23 pic.twitter.com/BJY8IdnZkB — CHOQUEI (@choquei) February 3, 2023

Pouco tempo depois das cenas, a equipe de Paula se posicionou no Twitter criticando a postura de Cristian e de Key Alves, que instigou o brother a seguir com seus planos de forjar um relacionamento com a sister para conquistar informações.

Lamentável essa situação! É de dar ânsia de vômito. Será que não aprendeu com outras edições? Cristian combinando de usar a Paula para favorecer o grupo. O que mais chama atenção é o fato de outra mulher compactuar com tal atitude, deixando claro a falta de sororidade 🚨 #BBB23 — Paula Freitas 🎡 (@paulafreitasr_) February 3, 2023

Essa também não foi a primeira vez que Cristian foi criticado por sua postura em relação as mulheres. Após a festa do líder Cara de Sapato, que aconteceu na última quarta-feira, o nome do brother estava entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa de sua recente aproximação de Amanda, seguida por comentários considerados grosseiros.

