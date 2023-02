Internautas seguem revoltados com postura de Patrícia Poeta com Manoel Soares: constrangedor

Patrícia Poeta segue ignorando Manoel Soares no 'Encontro' (Reprodução/Globo)

Os internautas seguem incomodados com postura de Patrícia Poeta com Manoel Soares. Muitos questionam de que adianta a Globo fazer pautas inclusivas, colocando negros em sua programação, se eles seguem silenciados e mal aparecem, como no caso de Manoel Soares?

Mas é muita hipocrisia na despedida de uma jornalista negra, o negro do programa é um simples enfeite. Programa comeca sem a fala do cara!#Encontro — Eliezer (@elidiego10) February 3, 2023

O assunto voltou a ser falado no Twitter com o programa de ontem, em que foi feita homenagem à Glória Maria, jornalista negra que faleceu na manhã de quinta-feira (02/02). Um espectador questiona: “é muita hipocrisia na despedida de uma jornalista negra, o negro do programa é um simples enfeite”.

Desculpa eu jamais vou entender o silenciamento do Manoel Soares em pautas importantes no #Encontro, quase meia hora de programa e Manoel só abriu a boca em alguns segundos para reverenciar Glória Maria. — Julio ✊🏿 (@Ojuliobeltrao) February 2, 2023

Na manhã desta sexta-feira (03/02), o programa foi aberto com homenagem à Glória, novamente, relembrando entrevista de Pedro Bial com sua amiga, em 2020. E, apenas Patrícia Poeta falou durante a abertura, deixando o Manoel de escanteio, mais uma vez.

Na boa... é constrangedor assistir ao @Encontro #Encontro e ver a Patrícia Poeta ignorar a potência e talento do parceiro e apresentador Manoel Soares @ManoelSoares_ — Fabrí (@Anjos_Fabri) February 3, 2023

Muitos espectadores questionam a falta de carisma da apresentadora e o fato de ela nunca deixar Manoel Soares se expressar durante o programa. “A distância entre a Patrícia e o Manoel é gritante e muito incômoda. Praticamente nunca vemos ela direcionar olhar ou palavra pra ele”, diz um espectador no Twitter.

Eu adorava o #encontro e até tento voltar a assistir, mas a falta de educação, soberba e o carisma de uma porta dessa apresentadora me força a trocar de canal. Alô dona @tvglobo vamos mudar isso aí! — Ruiva Nordestina (@ruivaa_NE) February 3, 2023

Tem até gente querendo a volta de Fátima Bernardes ao programa:

Parece que a Globo vai ter que tomar uma postura, pois a distância entre Patrícia Poeta e Manoel Soares está ficando cada vez mais evidente e os espectadores não cansarão de reclamar.

Eu estou a 20 minutos assistindo o #Encontro e não vi o Manuel falar nada, a Patrícia poeta sempre roubando cena que nojo dessa mulher. — Valdcleitson Miranda de Araújo (@Valdcleitson1) February 3, 2023

Diferente da apresentadora, os convidados do Encontro sempre dão ênfase para Manoel, para que assim, ele tenha uma possibilidade de aparecer, pois já está nítida a situação para todos.

Bial dando um abraço no Manoel valorizando a participação dele no #Encontro.



Como sempre a Patrícia usando a empatia de centavos dela pra esse momento. Eu confesso que continuo sem entender pq essa mulher tá na frente desse programa. É um absurdo. — Dieguinho (@diegoschueng) February 2, 2023

João Pedrosa, ex-BBB, e um dos convidados da manhã de sexta-feira, ao falar sobre a perda de Glória Maria, citou o quanto era importante ver Manoel Soares ali: “Ter o rosto da Glória por muito tempo, foi o refúgio para muitas crianças pretas como eu, para se verem. É por isso que eu fico muito feliz de ver Manoel, de ver outros rostos na televisão, porque é importante para a gente construir uma sociedade que de fato respeita a gente”.