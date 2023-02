“Eu te amo, Glória Maria”, diz Narcisa ao chegar para velório da jornalista no Rio; cerimônia é restrita

Familiares e amigos participam na manhã desta sexta-feira (3) do velório da jornalista Glória Maria, que morreu na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro. A cerimônia é restrita, mas há grande movimentação de famosos e jornalistas no Crematório e Cemitério da Penitência. Uma das presentes é Narcisa Tamborindeguy, que falou com exclusividade com o site UOL ao chegar ao local.

“Amo a Glória. Vou amar para sempre. Uma mulher incrível, a pioneira no jornalismo, a melhor do jornalismo no mundo, a melhor amiga, maravilhosa. Mãe da Laura e da Maria. Minha amiga de todas as viagens, todas as horas e todos os momentos. Sempre pra cima, uma gloriosa mulher no meu coração. Eu te amo, Glória Maria”, disse Narcisa.

Outros famosos marcam presença na cerimônia, mas todos agem com muita discrição. Entre eles estão Marina Ruy Barbosa, Luíza Brunet, Kleber Toledo, Camila Queiróz, além de vários nomes conhecidos do jornalismo brasileiro como Maju Coutinho e Leilane Neubarth.

As filhas da jornalista, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, também estão no local, que é vigiado de perto por seguranças para garantir a intimidade da família.

Glória Maria deixou as filhas Laura e Maria, adotadas em 2009 na Bahia (Reprodução/TV Globo)

Morte de Glória Maria

A jornalista morreu na madrugada de quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul, desde janeiro passado, quando iniciou um tratamento contra metástases no cérebro.

Ícone do jornalismo brasileiro, ela foi âncora do “RJTV”, “Bom dia Rio”, “Jornal Hoje” e do “Fantástico”, da TV Globo. Atualmente, ela era uma das apresentadoras do programa “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annemberg.

No entanto, por conta dos problemas de saúde, ela estava afastada da emissora desde dezembro passado. A previsão era de que retornasse às gravações neste ano.

O Grupo Globo publicou uma nota lamentando a morte, na qual citou os tratamentos médicos pelos quais Glória passava:

“A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã [quinta-feira]. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, incialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.”

