É 8 ou 80: Depois da noite embaixo do edredom, Gustavo e Key vão para a oração

Gustavo e Key Alves esquentam o clima no Quarto do Líder - BBB 23 (Reprodução: Globoplay)

A madrugada foi quente no quarto do líder do BBB 23, com Gustavo e Key debaixo dos edredons e as redes sociais formigando de vídeos e áudios de sexo entre o casalzinho apaixonado.

Quem acordou cedo e ligou o pay per view para ver se pegava um repeteco na manhã de sexta-feira não entendeu nada. Isso porque após uma noite de beijos, amassos, tapas na bunda e sabe-se lá o que mais, o casal levantou da cama, por volta das 7h, e foram orar juntos.

O clima esquentou entre cowboy e Key ❤️‍🔥🔥#BBB23

Reprodução/ TV Globo GloboPlay pic.twitter.com/tAv6CXgeHO — REALITY CENTRAL #BBB23 (@realitycentralG) February 3, 2023

“Obrigada por hoje o Senhor ter dado a oportunidade de ganhar a Prova, fiquei muito feliz. Que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça sua vontade, além das nossas”, agradeceu Gustavo. Key acompanhou o namorado em uma Ave Maria e Pai Nosso.

“Key e cowboy rezando Ave Maria depois dos finalmente”, brincou um internautas nos comentários.

E para tornar o dia de hoje ainda mais estranho, o caubói foi ao confessionário pedir desculpas ao público, mostrando-se arrependido na noite de amor com Key. “Hoje, eu vim mais me desculpar pelas coisas que a gente acabou brincando e falando. Aqui dentro é tudo muito intenso e a gente quer extravasar, a gente quer falar, a gente quer brincar e acaba falando muita besteira”, disse Gustavo.

📺 Raio-x do Gustavo (02/02)



Gustavo fala que hoje o raio-X será mais um pedido de desculpa ao que ele fala ou brinca.



Relaxa, cawboy! a gente entende. 🗣️#BBB23 | #TeamBenedeti 🐎 pic.twitter.com/4bHwtMRhT9 — Gustavo Benedeti 🐎 (@benedetigusta) February 2, 2023

E continuou seu discurso envergonhado: “Ontem mesmo, nossa, festa do Líder, a gente bebe, fica todo mundo doido. Eu quero pedir desculpa, por mim, a gente acaba falando besteira e fazendo muita coisa, mas é isso aí. Hoje foi mais um pedido de desculpa no Raio-X, porque o negócio aqui é pancada”, disse o rapaz.

