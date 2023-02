BBB 23: Gustavo leva a melhor na Prova do Líder e garante imunidade pela próxima semana

Nesta quinta-feira (2), foi dada a largada para mais uma Prova do Líder da semana no ‘BBB 23′ e Gustavo conquistou a vitória da noite no reality. A dinâmica de equilíbrio consistia no seguinte:

Para a prova, foi necessário agilidade, equilíbrio e total atenção. Eles tiveram que passar por certo percurso, acionar todos os checkpoints no meio do caminho, enfrentando gangorras e um cronômetro. O brother ou a sister que passasse pela dinâmica por menos tempo, cumprindo todos os requisitos, conquistaria o título de líder. Desta vez, Gustavo levou a melhor.

Com o poder da liderança, Gustavo segue mais uma semana imune na casa e poderá escolher um dos brothers para encarar definitivamente o paredão. E aí, quem você acha que o líder vai indicar para a berlinda?

Eliminação passada no BBB 23

Na última terça-feira (31), Gabriel Fop foi o segundo eliminado do reality show. Com 53,3% dos votos, o modelo da Casa de Vidro disputada a permanência na casa com Domitila e Cezar.

Leia mais:

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt abordou reflexões sobre relacionamento tóxico e agressividade e afirmou que todos merecem aprender com seus erros. A fala foi motivada pelos episódios no qual Gabriel passou com a atriz e Camarote Bruna Griphao.

Na semana passada, Gabriel Fop teve a atenção chamada pelo apresentador durante o programa ao vivo, em relação aos seus desentendimentos com Bruna Griphao. Após viralizar nas redes sociais, o participante foi criticado por suas falas.

“No relacionamento tóxico, a agressividade é normalizada. Isso não é do jogo, tem que deixar de fazer parte da nossa vida. Por isso, dei aquele recado nove dias atrás”, disse Tadeu.

Embora a bronca tenha acontecido no programa, Tadeu também pontuou que todos merecem segunda chance, para aprender e se tornarem pessoas melhores.

Gabriel recebeu 53,3% dos votos. Em segundo lugar, Domitila teve 46,9% e Cezar, apenas 0,61%.