Vídeo: Bruno Gaga solta pum durante Raio-X: “Olha a minha cara, minha gente. Ignorem, viu”

O participante do BBB 23 Bruno Gaga protagonizou uma cena icônica no Raio-X da manhã de hoje (2). Ainda com cara de sono e de ressaca após a festa da noite anterior, Bruno soltou um pum que pode ser ouvido perfeitamente.

“Olha a minha cara, minha gente. Ignorem, viu” disse o participante antes de gravar o seu depoimento. Após a gravação, ele virou de lado e soltou o pum. O vídeo foi publicado nas redes sociais e, sem dúvidas, entra para a galeria de coisas mais engraçadas e bizarras da história do BBB.

Assista ao vídeo:

Bruno Gaga soltou um peido no confessionário 🗣️ #BBB23 pic.twitter.com/58TlIeoRIu — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 2, 2023

Casal inesperado surge na festa

A festa de ontem, 1 de fevereiro, foi palco de velhos e novos romances. Com a temática envolvendo lutas, a pista de dança foi transformada em um octógono em referência a arena de competição, mas ao invés de tretas e confusões o clima foi de romance para todos os lados!

Enquanto casais já conhecidos do público esquentaram o clima debaixo do edredom, outras surpresas agitaram a pista de dança. Os selinhos rolaram soltos na pista de dança, começando pelo selinho triplo entre Gabriel Santana, Sarah Aline e Fred Nicácio, que aconteceu enquanto os brothers curtiam a pista de dança ao som da música “AmarElo”, de Emicida.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Sarah Aline e Ricardo arriscam perder estalecas por momento de intimidade; entenda

Quem também não perdeu a oportunidade de dar um ‘beijinho’ foi Bruna Griphao e Amanda, que trocaram um selinho durante uma conversa ao lado de Cristian.

Por outro lado, teve também Ricardo prometendo dar um beijo em Paula até a final, mas o brother acabou terminando a noite troncando carícias embaixo do edredom com Sarah Aline.

Apesar disso tudo, um casal inesperado acabou chamando a atenção do público, e dividindo opiniões.

Amanda e Cristian

Apesar de não ter rolado um beijo ou selinho para cravar a formação de um novo casal, as interações entre Amanda e Cristian chamaram a atenção do público que rapidamente colocou o nome do casal entre os assuntos mais comentados no Twitter.