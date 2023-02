Shakira completa 46 anos e renasceu como uma fênix: sua evolução através dessas 10 músicas

Apesar de tudo o que viveu no ano passado, Shakira assumiu o controle da situação e renasceu como uma fênix, pronta para celebrar o primeiro ano como solteira, após a separação do ex-jogador Gerard Piqué (que também celebra seu aniversário no dia de hoje).

A colombiana celebra o seu 46º aniversário em meio às polêmicas geradas com o seu mais novo lançamento de BZRP Music Sessions #53, junto com Bizarrap e prestes a lançar uma nova música com Karol G.

A música, como sempre, teve um papel fundamental em sua vida e foi o que a fortalecdeu após o rompimento com o ex-jogador. É por isso que hoje, no dia do seu aniversário, vamos relembrar sua carreira selecionando músicas de seu repertório que servem para refletir sua evolução nos últimos anos.

A evolução da aniversariante Shakira através de 10 canções

Eres, de 1993

Temos que voltar a 1993 para falar de Eres, uma música que faz parte do seu segundo álbum e que, embora não tenha sido um grande sucesso mundial como viria a acontecer com os lançamentos posteriores, é uma das mais marcantes deste primeiro palco da colombiana.

Antología, de 1995

Um de seus primeiros sucessos, do álbum Pies Descalzos (1995). Antología brilha pela letra. O amor sempre foi a maior inspiração de Shakira, alcançando milhões de pessoas com as mensagens mais poderosas. Confira um trecho:

E foi para você que escrevi mais de cem canções

E eu até perdoei seus erros

E eu sabia mais de mil maneiras de beijar

E foi por você que descobri o que é amar

Ciega, sordomuda, de 1998

Em 1998, foi lançado ¿Dónde están los ladrones?, um álbum que inclui sucessos como Ciega, sordomuda, uma das canções mais marcantes do repertório colombiano.

Inevitable

Do mesmo álbum temos de destacar Inevitable, uma canção em que o amor mais uma vez lhe serviu de inspiração e que é uma das maiores joias que Shakira escreveu. “Você vai saber a situação, aqui está tudo pior, mas pelo menos eu ainda estou respirando”, canta.

Suerte, de 2002

Servicio de lavandería (2002) é provavelmente o álbum que estabeleceu Shakira como uma das artistas mais importantes internacionalmente. Na verdade, este álbum foi lançado primeiro em inglês, para posteriormente lançar sua versão em espanhol. Suerte é uma das principais músicas, embora não seja o único sucesso.

Las de la intuición, de 2009

Com o passar dos anos vamos percebendo não só sua evolução musical, mas também física. Transformada em estrela internacional, Shakira se mostrou a favor da mudança. Assim, ela ganhou fama como morena, mas seu cabelo loiro cacheado se tornou sua marca registrada.

Loba

Loba é uma de suas canções mais marcantes da última década. O sucesso foi tamanho que ficou como apelido da artista que ela usa até em seu último lançamento: “Uma loba como eu não é para caras como você”, canta Shakira em BZRP Music Sessions #53.

Waka Waka (This Time for Africa), de 2010

Não podíamos deixar de falar sobre a música que a reafirmou internacionalmente. Waka waka foi a canção oficial da Copa do Mundo da África do Sul e, até hoje, é uma das músicas oficiais mais famosas de todos os temas das Copas do Mundo da Fifa.

Me Enamoré, de 2017

Na última década, a maioria das músicas lançadas pela artista falavam de amor, e essa foi quando ela se apaixonou pelo ex-companheiro, Gerard Piqué, a quem dedicou a música Me Enamoré.

Te Felicito, de 2022

A prova de que Shakira sempre compôs suas emoções é que quando veio a traição de seu parceiro, ela lançou uma música marcada pelo rancor e desgosto. A primeira música desta nova etapa foi Te Felicito, na qual incluía detalhes com os quais informava que era uma música intimamente relacionada a Me Enamoré, mencionada acima.

BZRP Music Sessions #53, de 2023

E, como faixa bônus, não podia faltar o novo hino de empoderamento, que já citamos acima. Sua parceria com Bizarrap é a forma como ela se vingou de seu ex, sua sogra e a atual do seu ex. E hoje, ela comemora o seu aniversário de alma lavada.