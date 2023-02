Morte de Glória Maria repercute nas redes sociais entre famosos e anônimos; confira

A morte da jornalista Glória Maria na madrugada desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, repercutiu nas redes sociais. Ela estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul, desde janeiro passado, quando iniciou um tratamento contra metástases no cérebro.

Famosos e figuras políticas usaram seus perfis para lamentar a perda. Confira alguns dos tweets até agora:

É com enorme tristeza que o Brasil recebe a notícia da morte da jornalista Glória Maria. Glória foi uma das maiores na sua profissão, mas para além disso, foi uma referência, especialmente para a população negra deste país. Que nossos ancestrais a recebam em festa, Glória. — Silvio Almeida (@silviolual) February 2, 2023

Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência. pic.twitter.com/8X4lOXsCb2 — Anielle Franco (@aniellefranco) February 2, 2023

Simplesmente devastada com a morte de Glória Maria. Tive o privilégio de conhecê-la em 2019, no lançamento da coleção de Paula Raia.



Uma precursora, que abriu caminhos para gerações de mulheres negras, não só no jornalismo, mas em diversas áreas.



Descanse em paz Glória! pic.twitter.com/lXUkV1EJAn — ERIKA HILTON 🚩 🇧🇷 (@ErikakHilton) February 2, 2023

Glória Maria inspirou muitas garotas da minha geração. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que o sonho de ser jornalista se realizou pra mim porque ela começou uma carreira linda com muita coragem. Toda conversa no camarim eu repetia: "Glória, te amo". — Ana Paula Santos (@donapaulasantos) February 2, 2023

Morre Glória Maria. Pioneira. Guerreira. Ídola e amiga. — Mariana Gross (@ladygross) February 2, 2023

Entre anônimos, o sentimento é de incredulidade. Veja algumas das menções:

Meu Deus como assim a Glória Maria morreu 🥺🥺🥺🥺 — Má ⚡️ (@gregorymarcela1) February 2, 2023

gente a glória maria 😭 — gabriela (@gabsgalore) February 2, 2023

Não to acreditando que Gloria Maria morreu 😩 — dipindurada no transcol 🚍 (@100endereco) February 2, 2023

Tem gente que é imortal, a Glória Maria é uma dessas pessoas. Gigante. — Maíra (@maisaantos) February 2, 2023

Globo lamentou morte

O Grupo Globo publicou uma nota na manhã de hoje lamentando a morte de Glória Maria. O texto explicou o quadro de saúde da jornalista nos últimos anos.

“A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, incialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.”

Trajetória

Glória Maria nasceu no dia 15 de agosto de 1949, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, ela sempre estudou em escolas públicas. Cursou jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio), enquanto trabalhava como telefonista da Embratel.

Na década de 1970 iniciou sua jornada na Globo Rio, onde começou como rádio escuta. Sua estreia como repórter ocorreu em 1971, quando fez a cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

Anos depois, ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. Em 1986, a jornalista passou a integrar a equipe do “Fantástico”, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007.

