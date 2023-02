Lady Di: leia as cartas particulares, em que Diana revela detalhes de seu divórcio

Um casal de amigos da princesa Diana, Susie e Tarek Kassem, está leiloando algumas cartas que receberam dela na época de sua separação do rei Charles, embora as cartas não tenham seus pensamentos mais privados, há muita gente interessada em comprar.

Na série de cartas, Lady Di fala sobre seu arrependimento pelo divórcio do então príncipe Charles e critica a família real, revelando que não teria concordado em se separar se soubesse que seu divórcio seria tão “sem esperança e feio”.

O valor dessa preciosidade? Pelo menos 90 mil libras em leilão. As cartas serão vendidas individualmente com recursos doados para instituições de caridade apoiadas pela princesa Diana.

O que dizem as cartas e por que estão sendo vendidas?

Há 32 cartas e cartões à venda, escritos do final de 1995 a 1996 para seus amigos Susie e Tarek Kassem. Nelas, a falecida princesa de Gales escreveu sobre temas como isolamento e temores de que seu telefone fosse grampeado.

Segundo o site de leilões, Lay’s Auctioneers , os Kassem estão vendendo as cartas porque “possuir os documentos é uma grande responsabilidade que eles não quiseram deixar para os filhos”. O casal guardou algumas das cartas mais pessoais e confidenciais de Di, no entanto.

Reprodução Crédito: Lay's Auctioneers (Site Lay's Auctioneers)

Em uma carta reveladora datada de 28 de abril de 1996, a princesa de Gales detalhou que cancelou uma visita à ópera devido ao estresse da separação. “Estou passando por um momento muito difícil e a pressão é séria e vem de todos os lados. Às vezes é muito difícil manter minha cabeça erguida e hoje estou de joelhos esperando que esse divórcio aconteça”, escreveu a princesa.

Sua caligrafia normalmente aberta e fluida se deteriora no final da carta, aparentemente ele estava chorando enquanto escrevia. Em 20 de maio de 1996, ela disse a Susie que os telefones do palácio de Kensington estavam sendo grampeados.

Em sua carta, você pode ler: “Se eu soubesse há um ano o que experimentaria ao passar por este divórcio, nunca teria consentido. É desesperador e feio.” Em muitas, ela é efusiva em agradecer ao casal, que ela conheceu em agosto de 1995 durante suas visitas regulares ao Royal Brompton Hospital, pelo apoio emocional.

Em 2 de dezembro de 1995, um dia depois que a rainha Elizabeth II aconselhou Charles e Diana a se divorciarem, ela escreveu: “Posso ter sido descrita como uma borboleta, mas não quero voar para longe desta família adorável”.

Diana agradeceu repetidamente por estarem lá para ela: “Estou imensamente tocada com o quanto vocês dois são protetores de mim... não estou acostumada com isso!”.

Reprodução Crédito: Lay's Auctioneers (Site Lay's Auctioneers)

Os Kassems, que moram em Londres, venderão as cartas na casa de leilões Lay’s em Penzance, na Cornualha, no dia 16 de fevereiro. No site da Lay’s pode ser lido: “Susie e Tarek Kassem, como amigos muito próximos de Diana, princesa de Gales, guardaram essas cartas há mais de 25 anos”.

“Eles refletem o relacionamento especial e amoroso que tiveram com uma das mulheres mais únicas que já conheceram. Agora, em 2023, a posse desses documentos pungentes é uma responsabilidade que os Kassems não desejam passar para seus filhos ou netos. Eles decidiram vender as cartas e usar o produto da venda para apoiar algumas das instituições de caridade que estavam perto dos corações de Susie e Diana.”, diz o comunicado.

“Susie e Tarek se sentem extremamente privilegiados por terem tido a oportunidade de conhecer a princesa tão de perto. Ao longo de sua amizade, os Kassems sempre ficaram maravilhados com o incrível efeito que Diana tinha sobre qualquer pessoa que entrasse em contato, seja na rua, no restaurante, no teatro, ou em qualquer lugar”, continua o comunicado do site de leilões.

“O fascínio das pessoas pela princesa Diana não diminuiu desde sua trágica morte. No Lay’s, vimos como as pessoas ficam emocionadas com a oportunidade de possuir algo dela, particularmente algo tão pessoal quanto suas próprias cartas manuscritas; eles comparam isso a possuir a preciosa relíquia de um santo”, continuou o comunicado.