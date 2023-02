Kate Middleton acaba de lançar uma nova conta no Instagram para um projeto especial

Primeiro, Kate Middleton provocou um novo projeto real ao compartilhar um vídeo misterioso no Instagram. E agora, a princesa lançou outra conta de mídia social.

Esta semana, a princesa de Gales estreou uma nova página no Instagram (que é separada da que ela compartilha com o marido, o príncipe William) para o The Royal Foundation Center for Early Childhood.

Em junho de 2021, o príncipe e a princesa de Gales criaram a fundação para ajudar a aumentar a conscientização sobre a importância do desenvolvimento na primeira infância. E para sua primeira postagem no Instagram, a princesa Kate comemorou o lançamento de seu projeto especial, Shaping Us.

A foto apresentava o título do projeto escrito em fonte verde, em um fundo de cor creme. A legenda dizia: “Fique atento ao lançamento de #ShapingUs”.

No fim de semana passado, a Kate Middleton postou um vídeo teaser na conta do Instagram que ela compartilha com o príncipe William. Nela, a princesa (totalmente fora do quadro) abre um livro repleto de fotos de famílias, crianças e muito mais.

Então, ela vira para uma página em branco e escreve: “O que nos molda?” No final do vídeo, ela mostra a foto de uma jovem com uma mensagem que diz: “Nossa primeira infância molda os adultos que nos tornamos”.

Ontem, a princesa Kate viajou para Leeds para promover sua nova campanha. Durante sua visita, ela foi ao Leeds Kirkgate Market e conversou com fornecedores sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre o projeto Shaping Us.

A princesa inaugurou a conta há apenas dois dias e já tem mais de 30 mil seguidores. Para acompanhar o projeto, siga o @earlychildhood.

Leia mais: