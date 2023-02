Jornalista Glória Maria adotou as duas filhas após passar temporada na Bahia; relembre

A jornalista Glória Maria, que morreu na madrugada desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, deixou as filhas Maria, de 15 anos, e Laura, de 14. As duas foram adotadas depois que a apresentadora passou uma temporada na Bahia, em 2009.

Na época, Glória já integrava a equipe do programa “Fantástico” há 10 anos e decidiu tirar dois anos de licença para se dedicar a projetos pessoais. Foi quando ela se mudou para a Bahia e iniciou o processo de adoção das meninas.

Ao todo, foram 11 meses até que a jornalista pudesse levar as filhas para casa. Em entrevista à TV Globo, ela falou sobre a felicidade em ter se tornado mãe.

“A minha felicidade é olhar para as duas, é brincar, o abraço, o beijo, é a necessidade delas ficarem comigo”, afirmou Glória.

Morte da jornalista

Glória Maria estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul, desde janeiro passado, quando iniciou um tratamento contra metástases no cérebro. No entanto, ela não resistiu e morreu nesta madrugada.

Glória Maria passava por tratamento contra metástases no cérebro (Reprodução/Instagram @gloriamariareal)

Ícone do jornalismo brasileiro, ela foi âncora do “RJTV”, “Bom dia Rio”, “Jornal Hoje” e do “Fantástico”, da TV Globo. Atualmente, ela era uma das apresentadoras do programa “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annemberg.

No entanto, por conta dos problemas de saúde, ela estava afastada da emissora desde dezembro passado. A previsão era de que retornasse às gravações neste ano.

O Grupo Globo publicou uma nota nesta manhã lamentando a morte, na qual citou os tratamentos médicos pelos quais Glória passava:

“A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, incialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.”

LEIA TAMBÉM: