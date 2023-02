Jojo Todynho surge com carro de luxo avaliado em R$ 260 mil (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Na manhã desta terça-feira (31), Jojo Todynho surgiu nas redes sociais ao lado de um carrão azul, agradecendo pelas bênçãos que tem recebido. Em seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou a foto ao lado do seu Audi A3.

Na legenda da foto, a famosa escreveu: “Que sejamos sempre capazes de ver a grandeza das bençãos de Deus nas nossas vidas”.

De acordo com o TV Foco, a versão do carro de Jojo Todynho é a Sportback, um conjunto motopropulsor composto por uma bateria e um gerador conectado ao motor. Além de configurado para ir dos 190 cv a 204 cv, reduz o torque de 32,6 kgf para 30,6 kgf e combina uma transmissão S tronic automática com sete velocidades.

Outros componentes agregados ao carrão são: seis airbags, sistema de direção dinâmica progressiva, ar-condicionado de duas zonas, assistente de estacionamento, porta-malas com abertura automática ‘mãos livres’ e carregamento de celular por indução.

Elogios na web

Ao compartilhar o registro em que surge ao lado de sua mais nova aquisição, Jojo Todynho recebeu diversos elogios de seus seguidores no Instagram. Na parte de comentários, os internautas registraram mensagens de carinho como “Linda”, “Deusa”, “Diva”, “Gatona”, “Estilosa”, “Maravilhosa” entre outros adjetivos. Pela manhã, muitos entraram no ‘mood’ de desejar bom dia à famosa.

Estas foram algumas mensagens carinhosa dos fãs da cantora:

“Que o seu dia tenha a mão de DEUS, te protegendo, te guiando, te abençoando. Bom dia, flor do dia.”

“Linda demais. Eu sou fã do seu coração Jordana Deus continue te abençoando.”

“Jojo com esse jeito que só ela tem de uma pessoa iluminada por Deus. amo você, viu?”

“Amém Glória a Deus querida você merece tudo de bom.”

Veja mais notícias sobre luxo e famosos: