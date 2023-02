Fobia de Michael Jackson: Antes de Key do BBB 23, outras pessoas já manifestaram medo do Rei do Pop (Reprodução/Redes Sociais)

Uma fobia inusitada movimentou as redes sociais esta semana, após Key Alves cair no choro no ‘BBB 23′ ao afirmar ter visto imagem de Michael Jackson refletida no espelho.

De acordo com a jogadora de voleibol e integrante do grupo Camarote, ela ouviu barulhos no banheiro e foi conferir. Ao olhar para o espelho, saiu correndo para o edredom e se cobriu assustada.

“Estava ouvindo um barulho e fui ali ver [no banheiro]. Quando olhei no espelho era o Michael Jackson. Aí eu saí correndo”, explicou a sister, após ser amparada pelos colegas de confinamento.

Fred Nicácio, Sarah Aline, Marvvila, Gustavo, Gabriel Santana, Domitila, Cristian e Cezar, que estavam no quarto, começaram a rir. “Não ri gente, ela tem medo de verdade. É sério”, pediu Nicácio.

“Mas onde você viu ele?”, questionou Marvvila. “Ali no canto!”, respondeu Key.

“Calma, amiga! Não tem nada”, disse Sarah. “Ele não tá aqui. Tá todo mundo aqui, menos ele”, completou Nicácio.

Outros casos de fobia de Michael Jackson

Anteriormente, Key Alves já havia revelado seu medo em relação ao cantor, morto em 2009, que a levou para a terapia desde seus nove anos de idade. Contudo, a atleta não é a primeira pessoa a apresentar a fobia inusitada.

Em agosto do ano passado, o vídeo de uma jovem de 18 anos viralizou no TikTok ao registrá-la apavorada quando se deparou com um cover do Michael Jackson. Enquanto comemorava o casamento de seus tios em Chipre, o homem vestido do Rei do Pop surgiu em performance, causando um ataque de choro na estudante.

my sister has a phobia of Michael Jackson red velvet dumb dumbpic.twitter.com/6WgZ4jl1yi — k-pop edit archive (@dustbin_nie) September 8, 2022

Segundo a jovem ao South West News Service, ela ficou traumatizada quando criança, pois a mídia falava da morte do artista repedidas vezes e isso acabou gerando pesadelos.

“Minha irmã e meu primo costumavam me mostrar vídeos editados assustadores dele que as pessoas faziam e teorias da conspiração de que ele está vivo, como fotos dele no fundo das fotos e nas janelas das pessoas”, explicou Marriott. “Se um membro da família toca suas músicas, tenho que sair da sala.”

No Twitter, diversos usuários da rede também já explanaram seu medo pelo Rei do pop.

“Realmente pensei que estava sozinho na minha fobia de Michael Jackson até que vi aquele TikTok”, tuitou uma internauta.

Really thought I was alone in my Michael Jackson phobia till I saw that TikTok — loz (@laurenamyreuter) August 24, 2022

“Por que as pessoas não levam minha fobia de Michael Jackson a sério?”, publicou outro usuário.

why don’t people take my michael jackson phobia seriously — les ⭐️ (@shoegayss) August 23, 2022

Por que o medo de Michael Jackson existe?

Após o caso de Key Alves viralizar na web, especialistas explicaram o possível impulsionador do medo por parte da atleta, bem como qualquer outro que carregue a mesma fobia.

“No caso da Key, é um tipo de fobia social, porém, centrada numa subdivisão muito específica, que apresenta duas vertentes ambíguas: uma relacionada às próprias questões internas e a outra relacionada à exposição externa. Por associação projetiva negativa, ela se associa à fama se colocando no lugar da personalidade que tem a fobia”, explicou o psicólogo Alexander Bez ao IstoÉ.

“São sentimentos extremamente complexos e até raros, que podem manter uma dura relação emocional com o impacto psicológico. Não exatamente ele, o Michael Jackson, mas a fama. Ele pode ser o símbolo dessa fama”, elucidou Alexander Bez ao Metrópoles.

Em resumo, a fobia tem a ver com o histórico em que a pessoa carrega e suas associações feitas pelo artista.