Filha de alfaiate, Glória Maria estudou em colégio público e começou na Globo como radioescuta

Gloria Maria no estúdio do Fantástico (Reprodução/TV Globo)

Falecida nesta quinta-feira, a jornalista Glória Maria era natural do Rio de Janeiro, filha do alfaiate Cosme Braga Silva e da dona de casa Edna Alves Matta e estudou sua vida toda em escolas públicas.

Para pagar sua faculdade de jornalismo na PUC Rio, trabalhava como telefonista da Embratel e teve sua primeira oportunidade na Rede Globo do Rio em 1970, como radioescuta, onde reescrevia as notícias dadas pelos principais programas de rádio da época.

Sua primeira oportunidade como repórter foi em 1971. Trabalhou no Jornal HoOje, RJTV, Bom Dia Rio, Jornal Nacional e no Fantástico, como apresentadora.

No Fantástico, ficou conhecida por viajar para lugares exóticos e entrevistas personalidades internacionais, como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e Madonna.

LEIA TAMBÉM: Morte de Glória Maria repercute nas redes sociais entre famosos e anônimos; confira

Viajou por mais de 100 países nos mais de 50 anos de carreira na Europa, África e Ásia, sempre trazendo uma novidade do outro lado do mundo para o telespectador de domingo.

Sua história está ligada à história da televisão no Brasil. Em 1977, foi a primeira repórter a entrar ao vivo na primeira transmissão a cores do Jornal Nacional e esteve cobriu grandes eventos em nível mundial, como a guerra das Malvinas (1982), a invasão da embaixada brasileira do Peru (1996), Jogos Olímpicos de Atlanta 91996) e no Mundial da França (1998).

Em 2007, mais uma vez esteve ao lado do pioneirismo da televisão brasileira, quando a TV Globo fez a primeira transmissão em HD do país, em uma matéria sobre a festa do pequi.