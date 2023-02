O participante Camarote do ‘BBB 22′ adquiriu um apartamento luxuoso com vista para o par. Localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, o imóvel custou R$ 3 milhões e está localizado no mesmo condomínio em que Zezé de Camargo comprou um apartamento, segundo o portal EXTRA.

Com 21 mil m² de área de lazer com cinema, piscina, entre outros espaços, é um imóvel no Taj Home Resort, sendo um maior empreendimento do estado. De fato, o atleta realizou um grande sonho da casa própria – e bem luxuosa.

Após a aquisição do apartamento, o corretor de Paulo André o parabenizou pela conquista em suas redes sociais. “Parabéns, meu brother, pela conquista do seu novo apê. Além de feliz, me sinto muito honrado de fazer parte deste momento. Você é campeão!”, disse ele em uma postagem na web, na terça-feira (31).

Confira alguns registros:

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Ex-BBB Paulo André compra apartamento luxuoso de R$ 3 milhões com vista para o mar (Divulgação)

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Jojo Todynho turbinada em carrão de luxo

Se tratando de aquisições no meio dos famosos, Jojo Todynho também surgiu esta semana ao lado de um carrão azul, agradecendo pelas coisas que tem conquistado. A cantora postou uma foto em seu perfil do Instagram com um Audi A3.

“Que sejamos sempre capazes de ver a grandeza das bençãos de Deus nas nossas vidas”, escreveu a cantora na legenda de sua postagem na rede.

De acordo com o TV Foco, a versão do carro de Jojo Todynho é a Sportback, um conjunto motopropulsor composto por uma bateria e um gerador conectado ao motor. Além de configurado para ir dos 190 cv a 204 cv, reduz o torque de 32,6 kgf para 30,6 kgf e combina uma transmissão S tronic automática com sete velocidades.

Outros componentes agregados ao carrão são: seis airbags, sistema de direção dinâmica progressiva, ar-condicionado de duas zonas, assistente de estacionamento, porta-malas com abertura automática ‘mãos livres’ e carregamento de celular por indução.