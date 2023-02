De Michael Jackson a Freddie Mercury: Os melhores momentos de Glória Maria na TV brasileira

O Brasil foi surpreendido nesta quinta-feira (2) com a notícia da morte da jornalista Glória Maria, que se tornou um ícone da TV brasileira com suas entrevistas semanais e viagens ao redor do mundo, todas com momentos especiais e emocionantes.

E para relembrar os melhores momentos protagonizados por Glória, que vão desde a entrevista com o cantor Michael Jackson até o bate-papo com Freddie Mercury, queremos convidá-lo a conferir um vídeo divulgado no YouTube que mostra diversos períodos da carreira da jornalista.

Veja o conteúdo a seguir. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Até o fechamento desta matéria às 9h26, horário de Brasília, a causa da morte de Glória Maria não foi confirmada.