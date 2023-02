Confira homenagem à Gloria Maria no Encontro: “personificação do que chamamos de vitória”

Glória Maria era acima de tudo, uma glória. E, na manhã desta quinta-feira (02/02), foi noticiado sobre a morte dela, uma das pioneiras no jornalismo brasileiro: a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional.

"A Glória a personificação do que achamos de vitória. (...) Ela é a nossa referência maior" 🖤 #Encontro pic.twitter.com/oYfK5yREA8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

O programa Encontro estava preparando algo animado para o dia de hoje, mas acabou seguindo um caminho diferente. Em uma manhã emocionante em homenagem à Gloria Maria, o programa contou com os convidados Pedro Bial, grande amigo de Gloria, Douglas (DG), ator e ex-BBB, e o cantor de funk, MC Marcinho.

MC Marcinho relembra do momento que encontrou Glória Maria nos bastidores 🖤 #Encontro pic.twitter.com/lPpxMe5Eeq — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

Manoel Soares se emocionou ao falar da jornalista e apresentadora: “Todo mundo que tinha a alegria e oportunidade de estar ao lado dela, percebia uma coisa que ela deixava nítida: tudo é possivel. Ela parte no dia de Iemanjá e hoje faremos um dia em homenagem à nossa orixá da comunicação”.

Durante todo o programa, foram feitas homenagens à Gloria, com imagens e vídeos sobre seu trabalho e seus colegas de vida. “Ela era tão apaixonada pela vida, que transformava o medo em coragem”, disse o jornalista César Tralli, em aparição no programa de hoje.

A jornalista que, em 2019, foi diagnosticada com câncer de pulmão e sofreu metástase no cérebro, morreu na manhã desta quinta-feira, mas todos os convidados relembram de Glória, não com tristeza, mas com alegria, que era o que a apresentadora buscava demonstrar durante os seus anos de vida.

Entrevistas icônicas como a da jornalista com Freddie Mercury, em que ela pergunta, mais de uma vez, se a música ‘I want to break Free’, foi feita para os homessexuais e ele segue dizendo não - na época, ela ainda não falava inglês -, foram relembradas durante o Encontro.

A reportagens e entrevistas icônicas de Glória Maria 🖤 #Encontro pic.twitter.com/KPCLfi8kvQ — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

DG falou sobre a sua representatividade que Gloria representava: “Gloria virou meta de vida; foi a primeira mulher preta que eu vi falando e entrevistando pessoas. Eu não sabia o nome dela, mas sabia que ela me representava”.

E continuou: “Ela é uma potência, é uma perda para todos os brasileiros. Ela nao só representava o povo preto, mas ela representava todo o jornalismo”.

Patricia Poeta relembra a vez em que ela participou do Encontro e disse: “Eu quero ser imorrível”, e se tornou.

Pedro Bial, ao chegar no programa, se emocionou: “Eu estou aqui, porque Glória faria o mesmo por mim” , disse o apresentador e jornalista. “Não foi por acaso que Iemanjá levou ela no dia dela. São duas rainhas, e ela a levou para confortá-la, pois ela estava sofrendo muito”.

“Se um dia alguém me perguntasse o que é a vida na sua expressão mais vigorosa, eu diria: é a Gloria Maria na década de 70 jogando frescobol na praia de Ipanema”, disse Bial. “É uma contradição dizer que Gloria Maria morreu”, continuou.

A relação de Glória Maria e Pedro Bial era muito forte! #Encontro pic.twitter.com/WN0VubkTow — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

“Ela proporcionava mais do que informação, proporcionava a experiência. Ela humanizou a TV brasileira”, diz o amigo de longa data de Gloria.

Fátima Bernardes também falou sobre sua amiga de jornalismo: “Ela era sinônimo de liberdade. Já há muito tempo, ela sabia que ela podia tudo”, diz a ex-apresentadora do Encontro. “Só a presença dela seria capaz de preencher o vazio que nós estamos vivendo nesse momento”, concluiu.

"Ela era, pra mim, sinônimo de liberdade" 🖤 Fátima Bernardes relembra momentos com Glória Maria e presta homenagem para a jornalista #Encontro pic.twitter.com/WuSSfBAowR — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

Durante o Encontro, William Bonner confessou que foi ela Gloria que o inspirou a gostar do telejornalismo: “Eu aprendi a gostar de telejornalismo vendo a Gloria Maria. Eu tive a glória de conviver com ela no trabalho, de conhecer a exuberância na produção dela”.

"Glória Maria é um símbolo do telejornalismo brasileiro" 🖤 #Encontro pic.twitter.com/ZPioBew97W — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

Bial conta que Gloria não quis ser vista nos últimos dias, pois ela estava muito frágil e não gostaria de ser lembrada desta maneira.

Patricia Poeta finalizou: “Gloria Maria era insubstituível, era a rainha do telejornalismo. Pensar nela, é automaticamente abrir um sorriso”.

Leia também: