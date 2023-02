Casal inesperado divide a opinião do público após a festa do BBB 23

As interações entre Amanda e Cristian chamaram a atenção do público (Reprodução/Globoplay)

A festa do líder Cara de Sapato deu o que falar na noite da última quarta-feira, 01 de fevereiro. Com a temática envolvendo lutas, a pista de dança foi transformada em um octógono em referência a arena de competição, mas ao invés de tretas e confusões o clima foi de romance para todos os lados!

Enquanto casais já conhecidos do público esquentaram o clima debaixo do edredom, outras surpresas agitaram a pista de dança. Os selinhos rolaram soltos na pista de dança, começando pelo selinho triplo entre Gabriel Santana, Sarah Aline e Fred Nicácio, que aconteceu enquanto os brothers curtiam a pista de dança ao som da música “AmarElo”, de Emicida.

Quem também não perdeu a oportunidade de dar um ‘beijinho’ foi Bruna Griphao e Amanda, que trocaram um selinho durante uma conversa ao lado de Cristian.

Por outro lado, teve também Ricardo prometendo dar um beijo em Paula até a final, mas o brother acabou terminando a noite troncando carícias embaixo do edredom com Sarah Aline.

Apesar disso tudo, um casal inesperado acabou chamando a atenção do público, e dividindo opiniões.

#Amanda e Cristian

Apesar de não ter rolado um beijo ou selinho para cravar a formação de um novo casal, as interações entre Amanda e Cristian chamaram a atenção do público que rapidamente colocou o nome do casal entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Enquanto algumas pessoas ficaram espantadas com a química entre os dois, que trocaram passos desajeitados na pista de dança e conversas animadas, outros criticaram a aproximação dos dois por conta da postura do brother e do interesse declarado de Amanda no líder Cara de Sapato.

Após momentos de flerte com o líder, Amanda seguiu curtindo a festa ao lado de Cristian e Bruna, o que acabou despertando algumas reações adversas em Cara de Sapato que pode ter demonstrado um pouco de ciúme.

Gente! Amanda e Cristian ficarem não é culpa da Amandinha. Ela já fez de tudo pro Sapato entender e ele não move uma palha,pois já deixou claro que tem alguém aqui fora. E certamente vão dar uma afastada. E espero que não larguem a mão da Amanda culpando ela. #BBB23 — GemeasGeniais (@GemeasGeniais) February 2, 2023

A internet também reagiu as atitudes de Cristian, que fez alguns comentários sobre a aproximação de Amanda.

Gente, eu espero que depois de hoje vcs parem de criar ship com a Amandinha. Ela é maravilhosa e merece muito mais que essa m**** toda. Se querem shipar a Amanda com alguma coisa, shipem ela com o prêmio ❤️#BBB23 #festadolider #RedeBBB Amanda e Cristian pic.twitter.com/AyGyHRjD4I — T-sama 💥 (@Tiffany_Tsuki) February 2, 2023

