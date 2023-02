BBB 23: Sarah Aline e Ricardo arriscam perder estalecas por momento de intimidade; entenda

Sarah Aline e Ricardo arriscaram até perder estalecas para ter um momento de intimidade no “BBB 23″. Durante a festa do líder Cara de Sapato, os dois dançaram juntinhos e trocaram sussurros um no ouvido do outro. Eles chegaram a brincar que seriam punidos pelos sussurros inaudíveis.

A proximidade do casal não parou por aí. Quando se preparavam para dormir no Quarto Deserto, os dois deitaram no chão e ficaram agarradinhos. Trocaram carícias e chegam a se cobrir com a coberta.

Os brothers que estavam no cômodo brincaram com a psicóloga e com o biomédico.

Mais cedo, porém, Ricardo chegou a comentar com os brothers que estava apaixonado por Paula e garantiu: “Não tenho olhos para outra”.

Paquera e pegação

Ainda durante a festa, os moradores da casa mais vigiada do Brasil dançaram, falaram das estratégias de jogo, mas também aproveitaram para paquerar.

Gabriel Santana e Sarah Aline dançavam na pista ao som da música “AmarElo”, de Emicida, quando Fred Nicácio se aproximou e abraçou os dois. Gabriel não perdeu tempo e pediu: “Beijo triplo!”. Ele foi prontamente atendido e rolou o selinho entre eles.

Em seguida, Fred Nicácio abraça o brother e caminha em direção à pista de dança. “Esse ano eu estou mais diva do que nunca”, disse o médico. Em seguida, os dois dão novamente mais um selinho.

Além disso, Cara de Sapato e Amanda protagonizaram várias cenas fofas e flertes, mas não passaram disso. Mas não foi por falta de incentivo, já que Larissa e Fred brincaram com a sister para que ela tivesse coragem de chegar junto do líder.

E o agito da noite continuou em um after feito pelos brothers e sister dentro da casa, mesmo depois que a festa acabou. Mas teve casal que aproveitou para curtir junto de um jeito mais íntimo, balançando muito o edredom.

Trata-se de Key Alves e Gustavo, que não se seguraram após trocar várias conversas picantes durante a festa. A sister disse para ele que não se importava se os dois fizessem sexo no reality.

Quando deitaram juntos no Quarto Fundo do Mar, o clima de pegação tomou de conta, com direito a muito chamego. Enquanto isso, outros brothers dormiam.

