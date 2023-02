BBB 23: Saiba de quanto é a dívida de Guimê e por que a Justiça determinou a penhora de seus bens

Todos os cachês e prêmios que o cantor MC Guimê conquistar durante sua estadia no Big Brother Brasil 23 deverão ser depositados em uma conta separada por decisão da Justiça de São Paulo, que determinou a penhora dos bens para pagar uma dívida de cerca de R$ 2,9 milhões.

Em 2016, Guimê comprou um imóvel em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, por cerca de 2.2 milhões, mas dois empresários responsáveis pela venda do imóvel disseram que ele deixou de pagar R$ 777 mil.

Os credores entraram na Justiça exigindo a rescisão do contrato de venda e o pagamento de uma indenização pelo tempo em que o artista morou na mansão, apesar da dívida.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Bruno Gaga solta pum durante Raio-X: “Olha a minha cara, minha gente. Ignorem, viu”

Guimê perdeu a ação na primeira e na segunda instância. Na decisão que confirmou a condenação, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou: “O apelante assumiu, por livre e espontânea vontade a compra do imóvel e não arcou com todas suas parcelas, fato incontroverso.”

Em sua defesa, os advogados do cantor disseram que Guimê não pagou as parcelas finais do contrato porque os proprietários não entregaram o imóvel com as reformas que haviam sido combinadas e que apenas abateu o valor necessário para concluí-las.

Com a decisão da Justiça, qualquer prêmio que vier a ser ganho pelo cantor durante sua estadia no reality deverá ser depositado pela Globo e pela Endemol em uma conta judicial.