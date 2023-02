BBB 23: noite de festa de Cara de Sapato tem selinho triplo e agito no edredom; veja o que rolou

BBB 23: Festa do líder Cara de Sapato tem selinho triplo e agito no edredom (Reprodução/Redes sociais)

O BBB 23 teve mais uma noite de festa do líder realizada com sucesso. Desta vez, os participantes curtiram em um octógono montado especialmente para Cara de Sapato. Eles dançaram bastante, falaram das estratégias de jogo, mas também aproveitaram para paquerar, com direito a selinho triplo e a casal agitando o edredom. E mesmo depois do fim a comemoração não acabou, já que os brothers e sisters continuaram no clima dentro da casa (veja abaixo).

Pra mim um after de respeito é isso aqui #BBB23 pic.twitter.com/WFpqPHinTx — Thiago (@thiagoooqz) February 2, 2023

Selinho triplo

Durante a festa, Gabriel Santana e Sarah Aline dançavam na pista ao som da música “AmarElo”, de Emicida, quando Fred Nicácio se aproximou e abraçou os dois. Gabriel não perdeu tempo e pediu: “Beijo triplo!”. Ele foi prontamente atendido e rolou o selinho entre eles.

Em seguida, Fred Nicácio abraça o brother e caminha em direção à pista de dança. “Esse ano eu estou mais diva do que nunca”, disse o médico. Em seguida, os dois dão novamente mais um selinho.

Gabriel Santana, Sarah Aline e Fred Nicácio dão selinho triplo durante a festa do líder, no BBB 23 (Reprodução/TV Globo)

Incentivo para novo casal

Durante a festa, Cara de Sapato e Amanda protagonizaram várias cenas fofas e flertes, mas não passaram disso. Mas não foi por falta de incentivo, já que Larissa e Fred brincaram com a sister para que ela tivesse coragem de chegar junto do líder.

“Para! Tá achando que eu vou pegar o Sapato”, disse a médica. “Vai lá, chega igual esse aqui [Fred]. Ele não chega, pega e chega”, brincou Larissa.

Amanda rebateu: “Fred, controla a sua mulher aqui nesse momento”.

eu amo a forma que o sapato perde a postura de bandido mau com a amandinha:#BBB23pic.twitter.com/4TLgipgEUf — nany.🪢 (@nanyweisz) February 2, 2023

Agito no edredom

E o agito da noite continuou em um after feito pelos brothers e sister dentro da casa, mesmo depois que a festa acabou. Mas teve casal que aproveitou para curtir junto de um jeito mais íntimo, balançando muito o edredom.

Trata-se de Key Alves e Gustavo, que não se seguraram após trocar várias conversas picantes durante a festa. Quando deitaram juntos no Quarto Fundo do Mar, o clima de pegação tomou de conta, com direito a muito chamego. Enquanto isso, outros brothers dormiam.

A festa, claro, rendeu várias reações dos internautas, que comentaram sobre a animação dos participantes e algumas cenas inesquecíveis. Veja algumas delas abaixo:

Gente e esse after rolando no fundo do mar? 🗣️🗣️ já podemos falar que essa foi a melhor festa, né? #BBB23 #TeamKey pic.twitter.com/MUJ3rbafsq — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) February 2, 2023

Isso nao vai sair da minha cabeça tão cedo. MEU DEUS #BBB23. Doctor Fred e Cezar ! pic.twitter.com/MCnbC586qP — lara (@larocaspada) February 2, 2023

o nível que essa festa chegou #bbb23 pic.twitter.com/aR8thP6DZ1 — defensora do fred (@byorderpeaky) February 2, 2023

