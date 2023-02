“A vida é difícil, mas é extraordinária”, Ana Maria relembra Glória Maria, no Mais Você

Ana Maria começou o programa Mais Você de hoje com música de Paulinho da Viola, Coração Leviano, a preferida de Glória Maria. E o clima de homenagem seguiu durante toda a manhã.

A apresentadora relembrou sobre o fato da colega de trabalho não gostar de falar sobre sua idade: “O que importa os números diante de tanta vida correndo nas veias? Essa era Glória Maria ”.

"Mas o que importam os números diante de tanta vida correndo nas veias, né? Essa era Glória Maria... quer dizer, VI-DA!" 🖤 #MaisVocê pic.twitter.com/tMlEywwwoX — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

Ana relembrou sobre a luta de Glória Maria pelos direitos das pessoas pretas, reforçando que ela nunca titubeou em enfrentar o racismo, mesmo quando isso era pouco falado na mídia.

A apresentadora do Mais Você relembrou também sobre a entrevista do Pedro Bial, com Glória Maria, que faleceu na manhã de hoje, quando ela falou sobre o lado B do câncer.

“Eu achei que tudo isso foi uma benção. Deus me concedeu uma graça de ter mais um lado da vida para conhecer. O lado B, que é a barra pesada, que é a vida, mas ninguem quer. Entao eu agradeço por valorizar mais”, disse Glória, na época, à Pedro Bial.

Outro momento emocionante no programa de hoje, foi a reprodução de quando Glória participou do programa Encontro, de Regina Casé, e falou sobre o amor pelas filhas, que adotou em 2009 na Bahia, Laura e Maria. “Eu nao sabia o significado exato do amor incondicional, agora eu sei: é Maria e Laura”.

"Mas eu não sabia o significado exato do amor incondicional. Hoje eu sei. É Maria e Laura!" 🖤 #MaisVocê pic.twitter.com/LldS1Yf3ci — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

Glória trabalhou na Globo desde 1971; de 1998 a 2007, como apresentadora do Fantástico e, desde 2010, começou a trabalhar no Globo Repórter. Sua companheira do programa, Sandra Annenberg, também se emocionou ao falar sobre a morte da amiga, dizendo que sonhou com ela esses dias:

“Eu sonhei que você [Glória Maria] dizia que queria muito voltar. Voce sempre dizia: eu vou voltar, e eu dizia para você, calma, se cuida. Se cuida para voce e pras suas filhas, e você vai voltar e nós estamos aqui te esperando”. lembrou Annenberg.

"Glória Maria é um mito. É um nome que vai continuar nos guiando, porque ela veio a esse mundo para desbravar!" 🖤 #MaisVocê #JH pic.twitter.com/3Y47UrFeSR — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

“Glória é uma mulher que desbravou o nosso mundo, para nós mulheres. Quando cheguei para trabalhar com ela, pensei: ‘como assim, trabalhar com Gloria Maria?’. Gloria é um mito, é um nome, ela vai continuar nos guiando, a todos e a todas. Com toda a força que ela sempre teve. E no sonho, ela vai continuar perto”, c oncluiu Sandra.

Zeca Camargo também relembrou a amiga: “Muita gente vai sentir a falta de Gloria Maria de várias maneiras. Eu, particularmente, sinto saudade das conversas, das confidências, do humor, das brincadeiras e até da seriedade. Ela era uma pessoa exigente, queria tudo perfeito e bonito. Já que a gente tem que se despedir, que seja daqui de Salvador, no dia de Iemanjá ”.

O jornalista Zeca Camargo também prestou homenagens a nossa grande Glória Maria e relembra os momentos na bancada do 'Fantástico'! 🖤 #MaisVocê #JH pic.twitter.com/oE5tLLON32 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

O jornalista disse que quando chegar no número de países que Gloria já viajou, vai celebrar por ela.

Ana Maria conta que é muito especial o dia da partida de Gloria Maria, ser justamente em 02 de fevereiro, dia de Iemanjá , devido a ligação de Gloria com a orixá. “Hoje é dia de Iemanjá, a quem Gloria tinha um grande respeito. Digo porque já vimos vários nasceres do sol depois das noites bem vividas e não dormidas. A gente fazia questão de esperar o amanhecer em alto mar, para poder olhar o espetáculos inigualável. E a gente falava sobre essa força do mar, a força do amor, das religões e ela realmente orava comigo para Iemanjá”, relatou a apresentadora, emocionada.