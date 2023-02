‘Trabalho com provas’; diz Juliette após galã de ‘365 Dias’, Michele Morrone, declarar crush na cantora

‘Trabalho com provas’; diz Juliette após Michele Morrone declarar crush na cantora (Reprodução/Redes sociais)

Depois de uma suposta declaração dada por Michele Morrone, o astro do filme quente ‘365 Dias’ da Netflix, os internautas logo se manifestaram nas redes. O ator italiano teria declarado em uma live que Juliette é sua crush e movimentou a internet.

Embora os fãs da cantora tenham se manifestado na web, até mesmo marcando Juliette, não há vídeos da fala do ator circulando nas redes. Ao tomar nota da citação, a ex-BBB escreveu que “trabalha com provas”.

Trabalho com provas kkkkk — Juliette (@juliette) January 31, 2023

No twitter, diversos seguidores da cantora brincaram com a situação e pediram para ela tomar uma atitude. “Reage, mulher. Depois reclama que tem poucas paqueras”, brincou uma internauta. “Mulher, corre. Mas corre para os braços dele”, disse outra usuária da rede.

Os cactos também não deixaram passar a oportunidade de se manifestar no perfil do ator. Na última publicação de Michele, diversos internautas marcaram a Juliette e fizeram comentários sobre a suposta fala do ator. “Michele, corre aqui”, comentou um dos internautas.

Veja mais:

Nervosismo no Ensaio de Anitta

No último sábado (28), ocorreu o Ensaio de Anitta, em Recife (PE). A atração da famosa contou com diversos artistas convidados para dividir o palco, dentre eles a Juliette.

Após a performance da ex-BBB no palco, Juliette contou nos stories da manhã seguinte que teria ficado nervosa ao subir no palco.

“Eu estava muito nervosa. O povo pergunta por que, já que eu já fiz muitas coisas. Mas é porque não é o que estou acostumada a fazer, não é meu público, é uma participação”, disse.

“Mas fui tão acolhida, eu fiquei muito emocionada, a galera sorrindo, pulando, gritando meu nome, foi lindo. Estou muito grata. Eu estava me tremendo inteira. Mas estou feliz. É bom ter essas experiências assim, que a gente não está habituada”, continuou a artista, que teve participação bem sucedida ao lado da ‘Girl From Rio’.