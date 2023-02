Segundo a ciência, esta estrela de ‘Bridgerton’ foi considerada o homem mais sexy do mundo

Não somos cientistas, mas isso me parece completamente certo: um novo estudo foi realizado para determinar o “homem mais sexy do mundo” e nele, foi constatado que a ex-estrela de Bridgerton, Regé-Jean Page, de 35 anos, foi o vencedor.

Um novo relatório do The Daily Mail revelou que “pesquisas científicas antigas” foram usadas para coroar Regé-Jean Page como o homem mais sexy do mundo. Então, qual foi a métrica? A proporção áurea grega da beleza Phi (que é usada para medir a simetria facial) foi aplicada pelo Dr. Julian De Silva, e o homem anteriormente conhecido como Duque de Hastings aparentemente obteve uma correspondência de 93,65%.

O Dr. De Silva trabalha para o Centro de Cirurgia Plástica e Cosmética Facial Avançada em Harley Street, Londres, e aparentemente usou o mapeamento facial computadorizado para atingir esses números. “Essas novas técnicas de mapeamento por computador nos permitem resolver alguns dos mistérios do que torna alguém fisicamente bonito e a tecnologia é útil ao planejar a cirurgia dos pacientes”, disse ele à publicação.

Logo atrás de Page na lista estava Chris Hemsworth, que marcou 93,53 por cento. E, para completar o top 3, estava o galã de Creed e Pantera Negra, Michael B. Jordan, com 93,46 por cento, no terceiro lugar da beleza.

Outras estrelas que chegaram ao top 10 incluem Harry Styles (92,3%), Jude Bellingham (92,22%), Robert Pattinson (92,15%), Chris Evans (91,92%), George Clooney (89,91%), Henry Golding (87,98%) e Dwayne Johnson (86,07%).

Desde seu papel inovador em Bridgerton, Page vem roubando os corações dos telespectadores e telespectadoras. E enquanto ele infelizmente deixou a série romântica da Netflix, os fãs podem esperar seu próximo papel no novo Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, e há rumores de que ele está concorrendo como o próximo James Bond.

Será que Lady Whistledown aprovaria esta lista? Nós acreditamos que sim.