Medo de Michael Jackson? Entenda por que Key Alves caiu no choro nesta madrugada no BBB 23

Key Alves caiu no choro na madrugada desta quarta-feira (1º) no “BBB 23″ ao dizer que viu a imagem do cantor Michael Jackson, morto em 2009, refletida no espelho do Quarto Fundo do Mar.

A jogadora de vôlei afirmou que estava ouvindo barulhos no banheiro e se levantou para checar. Ela olhou para o espelho, saiu correndo e foi para baixo do edredom, muito assustada.

Amigos consolaram a sister, que explicou toda a situação. “Estava ouvindo um barulho e fui ali ver [no banheiro]. Quando olhei no espelho era o Michael Jackson. Aí eu saí correndo.”

Fred Nicácio, Sarah Aline, Marvvila, Gustavo, Gabriel Santana, Domitila, Cristian e Cezar, que estavam no quarto, começaram a rir. “Não ri gente, ela tem medo de verdade. É sério”, pediu Nicácio.

“Mas onde você viu ele?”, questionou Marvvila. “Ali no canto!”, respondeu Key.

“Calma, amiga! Não tem nada”, disse Sarah. “Ele não tá aqui. Tá todo mundo aqui, menos ele”, completou Nicácio.

Em conversa recente, a sister já havia revelado o medo que, inclusive, a levou a fazer terapia aos 9 anos.

Nas redes sociais, o momento ganhou destaque. O termo “Michael Jackson” chegou a ficar entre os mais citados no Twitter.

Confira algumas publicações:

o momento que a key avista Michael Jackson no espelho 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/X8SKvOuORv — henrique (@riqueluix) February 1, 2023

A POBI DA KEY TEM REAL MEDO DE MICHAEL JACKSON KKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/5Fs2jeSIwB — PEDRAO #BBB23 (@Itspedrito) February 1, 2023

não julgo key, também tinha medo de michael jackson quando ele morreu KKKKKKKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/YEwePIRaJT — pix diogo 🔗 (@DigaBittencourt) February 1, 2023

Eliminação da noite

Gabriel foi eliminado do “BBB 23″ na noite da última terça-feira (31).

O apresentador Tadeu Schmidt abriu o discurso falando sobre relacionamento tóxico e agressividade e disse que todos merecem aprender com seus erros.

A fala foi direcionada justamente a Gabriel, que na semana passada levou uma bronca da produção por conta de seus desentendimentos com Bruna Griphao.

“No relacionamento tóxico, a agressividade é normalizada. Isso não é do jogo, tem que deixar de fazer parte da nossa vida. Por isso, dei aquele recado nove dias atrás”, disse Tadeu.

O apresentador, porém, também disse que todos mereciam uma segunda chance, para aprender e se tornarem pessoas melhores, enquanto Gabriel, Cezar e Domitila aguardavam quase sem respirar o anúncio do eliminado da semana.

Gabriel recebeu 53,3% dos votos. Em segundo lugar, Domitila teve 46,9% e Cezar, apenas 0,61%.

