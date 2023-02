Esposa de Juliano Cazarré mostra quarto especial montado para filha que deixou hospital

Letícia, esposa do ator Juliano Cazarré, cujo último trabalho foi o aclamado remake da novela Pantanal, postou em seu Instagram um pequeno vídeo onde mostra o quarto especialmente montado para receber sua filha Maria Guilhermina, que teve alta da UTI do hospital.

A menina nasceu em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara e permaneceu internada por sete meses na UTI de hospitais em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se submeteu a quatro cirurgias bastante delicadas.

Maria Guilhermina recebeu alta no último final de semana e para continuar a evolução de seu tratamento, a família equipou seu quarto com cilindros de oxigênio e monitores cardíacos e de respiração.

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré (Reprodução/Instagram @leticiacazarre)

No vídeo postado nos stories é possível ver a pequena dormindo calmamente no berço de sua casa, a meia luz, e ouvir o barulho do aparelho que ajuda a nenê e respirar com mais facilidade, enquanto os aparelhos monitoram saturação, frequência cardíaca e pressão.

Nesta terça-feira, a esposa do ator já havia compartilhado outra postagem onde mostrava o reencontro dos irmãos mais novos, Gaspar e Maria Madalena, com a caçula, que ficou sete meses internada. “Só Deus sabe”, disse Letícia no Instagram.

“Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida toda é um milagre. Obrigada Deus!”, disse. “Obrigado a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares. Vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos sete meses e nos fizeram enxergar mais longe um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver”, dizia a postagem.