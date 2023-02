Bloco da Pabllo pretende trazer o álbum ‘Noitada’ para o Carnaval de SP

A cantora Pabllo Vittar confirmou suas redes sociais as datas dos shows que fará em São Paulo e outros estados durante o Carnaval 2023.

O ‘Bloco da Pabllo’ aposta no novo álbum ‘Noitada’, que será lançado no próximo dia 8 de fevereiro como novo hit do Carnaval 2023. A cantora já havia adiantado duas canções do seu novo trabalho, ‘A meia noite’, com Gloria Groove, e Descontrolada, com MC Carol. Colabora ainda com a Pabllo neste trabalho a cantora Anitta, na faixa “Balinha de Coração, uma montagem que mistura várias formas do funk carioca.

“Tenho me preparado desde o ano passado para entregar um espetáculo mais que especial. O carnaval, sem dúvidas, é um grande evento que atrai milhões de pessoas numa enorme celebração, e estou muito feliz em poder levar meu show para diversas regiões do Brasil”, disse a cantora.

De acordo com o calendário divulgado em seu Instagram, Pabllo tem shows agendados entre 11 e 21 de fevereiro em São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. Em São Paulo ela estará no dia 11, em Ensaios da Anitta.

Veja abaixo as datas dos shows da cantora pelo país:

No Domingão

A cantora esteve no Domingão do Luciano Huck neste último final de semana e o apresentador chamou atenção de todos ao brincar com a altura da Pabllo: “Quando ela vem ao Domingão, vem para me sacanear. Olha o tamanho!”, disse, mostrando a diferença entre os dois que ficou ainda maior com os enormes saltos da cantora.

“Olha que cena ridícula, sério. Abre a câmera”. Pabllo acabou entrando na brincadeira e disse que Huck era seu filho e que lhe levaria para a creche: