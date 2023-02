Após saída de Gabriel, internautas já tem novo alvo no BBB23

O jogo do Big Brother Brasil 2023 chegou ao fim para Gabriel, o segundo eliminado da competição que deixou o programa com 53,3% dos votos do público. No entanto, não deu nem tempo do participante sair da casa e os internautas já começaram a definir os novos favoritos para deixar o programa.

E, ao que tudo indica, esse ano não será o ano da sorte para os participantes da Casa de Vidro, já que Paula está na mira do público. No Twitter, diversos internautas compartilharam cenas da reação da participante a saída de Gabriel, questionando sua postura.

Durante a semana, Paula teria concordado e apoiado a ida de Gabriel para o paredão, mas caiu no choro ao saber da eliminação do brother, que segundo ela era “a pessoa em quem ela mais confiava na casa”.

Em cenas que foram ao ar após a saída do participante, é possível ver o momento em que Paula chora intensamente e é amparada por Fred Nicácio. Confira alguns comentários sobre a cena:

Dr Fred Nicácio em "O GUARDA COSTAS" 🤣



Paula chorando com a eliminação do Gabriel fop #BBB23 #RedeBBB #BatePapoBBB pic.twitter.com/kR4YThDYJG — Tiago Pereira (@tjpc33) February 1, 2023

A PAULA SENDO VELADA IGUAL A FLAY KKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/fHMhW0PIdj — CHOQUEI (@choquei) February 1, 2023

Favorita para deixar a casa

Em diversos comentários os internautas não pouparam críticas as atitudes de Paula e já cravaram o destino da participante: se ela for para o Paredão pode se preparar para abraçar o Gabriel aqui fora, pois é eliminação na certa!

Uma das principais justificativas dos fãs do BBB para a escolha vai de encontro com o que Tina disse para a sister no último jogo da discórdia, ao afirmar que ela “está ali somente para buscar um ‘ao vivo’”, mudando sua postura nos momentos em que o programa está sendo transmitido em tempo real.

Atitude que, segundo os fãs do Twitter, foi reforçada depois que o novo valor da premiação do programa foi anunciado pela Stone.

Babando de rir disso aqui, o maior clima de velório e batidão torando BOTA PRA GIRAR NO MODO STONE pic.twitter.com/YCd7wda3wN — caio (@caioailevanto) February 1, 2023

Mal a música parou e Paula já questionou os mais próximos sobre o valor da premiação, mudando completamente de atitude e chocando a internet. Será que o fim do jogo está próximo para a ex-casa de vidro?

Finalmente o VIDEO:

A Paula após muita deprê pós saída do Amigo preocupada com o valor do premio pic.twitter.com/vSwPOEuZh1 — natalia 🦥 (@_natolea) February 1, 2023

