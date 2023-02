Após eliminação no BBB 23, Gabriel esclarece ‘relacionamento’ com Anitta

Gabriel assiste vídeo de Anitta após eliminação no BBB 23 (Reprodução/Redes sociais)

Após ser eliminado no “BBB 23″, Gabriel participou do programa “Rede BBB”, apresentado por Patrícia Ramos e Vivian Amorim, exibido no Globoplay, na madrugada desta quarta-feira (1º). O assunto “Anitta”, claro, foi colocado em pauta.

A produção exibiu uma imagem de Gabriel admirando a cantora durante o show dentro da casa e o trecho em que ele disse torcer para que a ela fizesse um mutirão por ele no reality show.

Depois, um vídeo gravado pela própria cantora foi ao ar. “A pessoa que eu tenho mais intimidade ali na casa é a Bruna Griphao. Mas também conheço o Fred, o Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, disse Anitta, aos risos.

Sem graça, Gabriel explicou: “Mas foi isso mesmo”.

“Pelo que você falava na casa, imaginei que vocês viveram um romance, um affair. Quando ela falou isso foi um balde de água fria nas nossas expectativas”, comentou Patrícia. “Como ele tá esperando um mutirão se ela tá falando que foi por alto?”, completou Vivian.

“Não rolou romance nenhum. Foi questão de segundos ali. Não rolou nada de mais”, disse o modelo.

“Um selinho?”, pressionou Patrícia. “Vamos levar pra esse lado, tá ótimo já. Não levo a mal também”, respondeu o agora ex-BBB.

Como se não bastasse, Gabriel recebeu um “presente”: um travesseiro com a impressão de uma foto dele e de um post de rede social pedindo o tal mutirão de Anitta. “Um travesseiro para você sonhar com esse mutirão que você disse que a Anitta estava fazendo para você”, brincou Patrícia. “Olha aí o Gabriel sonhando”, disse Vivian.

O rapaz ainda foi informado pelas apresentadoras de que a cantora parou de segui-lo nas redes sociais.

Reação na web

No Twitter, internautas comentaram a “humilhação” vivida pelo modelo no “Rede BBB”. Confira:

A humilhação do Gabriel flop pela Anitta veio kkkkkkk #BBB23 kkkkkk pic.twitter.com/7CbcJxl9W7 — Marina Caselatto (@marinacaselatto) February 1, 2023

Momento em que Gabriel vê o Vídeo que a Anitta falou sobre o “Relacionamento” que eles tiveram e descobrimos que foi apenas um SELINHO. 🤣😂🤣😂🤣😂 #BBB23 #BatePapoBBB e ainda recebeu o Presente do Eliminado. pic.twitter.com/FtxEb9o76H — Francisco Ribeiro (@Fcoperfeicao) February 1, 2023

O momento que Gabriel recebe a notícia que Anitta não esta mais seguindo ele no instagram....#BBB23 #RedeBBB #RedeBBB23 pic.twitter.com/roapWH82WL — Doug.com (@dougcomsp) February 1, 2023

o presente do gabriel foi um travesseiro dele sonhando com um multirão da anitta



PASSANDO MALES IAKAIAIAIKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/rT8ZYFqxpr — zoe st.james 🌿 (@tuitazoe) February 1, 2023

Momento Vergonha Alheia



Momento em que Gabriel Fop vê o Vídeo que a Anitta falou sobre o “Relacionamento” que eles tiveram e descobrimos que foi apenas um SELINHO E FOI RÁPIDO e ainda recebeu travesseiro de presente do Eliminado. #BBB23 pic.twitter.com/59f5VxHihE — DEBOCHADO MESMO🤭 (@debochadomsmo) February 1, 2023

