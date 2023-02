Antes e depois: veja o resultado da harmonização facial da ex-BBB Larissa Tomasia

A ex-BBB Larissa Tomásia postou uma foto no Twitter comparando as mudanças em seu rosto depois que se submeteu a uma harmonização facial, no final do ano passado. “Eu tô chocada com esse meu antes e depois da minha harmonização”, confessou na postagem.

Larissa admitiu que a exposição após sua saída do programa no ano passado a levaram a realizar a cirurgia, já que recebia muitos comentários maldosos pelas redes de pessoas que a chamavam de ‘cara de cavalo, por isso resolveu mudar seu rosto.

“Eu nunca tinha feito e gostei do resultado, não queria uma coisa artificial, e sim o mais natural possível”, disse.

Os seguidores gostaram da nova imagem da ex-bbb. “A primeira harmonização que achei belíssima. Te deixou ainda mais linda”, disse um internauta.

Eu tô chocada com esse meu antes e depois da minha harmonização 💖💖 pic.twitter.com/ka3KBcOuyX — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) January 31, 2023

A influencer negou que pretenda fazer mais algum procedimento estético a curto prazo. Ela disse que malha muito e que não pretende trocar o silicone que colocou por enquanto. “Era mais essa questão do rosto, ajeitar algumas imperfeições”, disse.

AMEAÇAS DE MORTE

A passagem de Larissa pelo BBB 22 foi bastante controversa e chegou a afetar a vida particular da blogueira, que confessou ter recebido inclusive ameaças de morte após o reality.

“Minha mãe recebeu ameaça de morte. Assim que eu saí do BBB, teve uma madrugada que ela me ligou desesperada dizendo que tinha atendido uma chamada de vídeo sem querer no Instagram”, disse.

“Tinha três caras encapuzados dizendo que ia matar a mim, a ela e a minha irmã porque eu tinha sido uma porcaria no BBB e ia ter que sofrer as consequências. Eu estava cliente que eu ia perder toda a minha privacidade, assim como a minha família, mas não imaginei que chegaria ao ponto de uma pessoa ameaçar a minha mãe”, concluiu.