Ana Maria ‘passa pano’ para Gabriel e romantiza o relacionamento tóxico no BBB23

Ana Maria Braga teve uma péssima postura no Mais Você desta manhã, romantizando o relacionamento tóxico do eliminado da última terça-feira (31/01) do BBB, Gabriel Fop com a participante Bruna Griphao. Tanto Ana Maria, quanto o Louro Mané, falaram inclusive sobre um possível relacionamento de ambos fora da casa; e a internet não perdoou.

Os internautas estão acusando tanto a Ana Maria, quanto a Globo, de ‘passar pano’ para o Gabriel, fazendo de tudo para não falar e nem mostrar as coisas que ele fez e o motivo real de sua saída - que é a sua postura abusiva no tempo que passou ao lado de Bruna.

#BBB23 #MaisVoce lembro no dia da Carla Diaz a Namaria descarregou palavras humilhando ela no programa e hoje com macho escroto ela fala bonitinho



Muito machista essa senhora



Isso me revolta, pq as mulheres são humilhadas e os homens não? pic.twitter.com/lmdIi2qmnq — meu muro da lamentação (@sagitarianaStar) February 1, 2023

Ana Maria até passou o discurso de eliminação do Tadeu Schmidt, mas mostrando apenas o final, enfatizando a emoção dos brothers e sisters que ficaram na casa, com a saída do ex-brother, se mostrando completamente conduzente com o relacionamento abusivo.

Louro José não acompanha bigbrother e isso ficou claro com essas pataquadas que ele disse #MaisVoce — Chrystian O Cris (@chrystiancris) February 1, 2023

Reação do Twitter com a ‘passada de pano’ de Ana Maria

Acho que o patrocínio do café mudou pra alguma marca de limpa vidro. A Carla Diaz por muuuito menos levou mais alfinetada que boneco de voodoo. Namaria, cadê a sua voz? #ParedaoBBB23 #ForaGabriel #MaisVoce pic.twitter.com/EiHWFWz0QK — Dilson Reis (@dilsonreisx) February 1, 2023

Apesar de Gabriel dizer durante o programa que “a gente só aprende caindo”, os espectadores não se conformam com a postura de Ana Maria, comparando inclusive o tratamento que a Carla Diaz recebeu no programa Mais Você, quando foi eliminada, e dizendo que esse é um bom exemplo para enxergar como o mundo trata homens e mulheres.

Meu Deus o programa promovendo a ROMANTIZAÇÃO do relacionamento tóxico, que nojo???? #MaisVocê #BBB23 — big mari brasil (@painisheaven) February 1, 2023

Tem gente comentando também sobre a diferença que Ana Maria fez com Nego Di e Projota.

Preguiça dessa melação com o Gabriel. O Nego Di e o Projota foram tratados como lixos aqui fora e o Gabriel ta sendo tratado como um anjo. Pq será, né? 🤮🤮🤮 #MaisVocê — Lih 🇲🇨 (@Lih_Alineee) February 1, 2023

Mesmo quando o assunto foi sobre as cotoveladas que o brother falou que daria em Bruna “brincando”, Ana Maria seguiu sendo simpática e concordando ainda que Marília, a primeira eliminada do jogo, exagerou ao falar sobre a postura de Gabriel.

Sabe quando esse boy lixo vai mudar? Nunca. Acho surreal como as pessoas passam a mão na cabeça do "menino" branco. #MaisVoce #BBB23 — Cecília Silva (@cecischaves) February 1, 2023

Durante todo o programa Ana Maria e seu companheiro Louro Mané trataram o último eliminado como se ele não tivesse tido posturas abusivas, racistas e gordofóbicas.

Bora Ana Maria, cadê as cenas em que ele foi abusivo com a Bruna? Pra Karol Conká você passou uma por uma........#MaisVoce — migs BBB edition™ (@migsundercover) February 1, 2023

O incômodo nas redes é intenso, pois, estamos em 2023 e tratar um relacionamento abusivo de forma romântica, não era nem para ser cogitado, muito menos televisionado ao vivo.