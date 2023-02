‘A curiosidade mata a Gale’: Legenda de ‘Pânico 6’ levanta suspeitas sobre possível morte da personagem

A página oficial de ‘Pânico 6′ postou uma imagem bem sugestiva no Instagram. Contudo, as suspeitas por parte do público foram geradas pela combinação da figura com a legenda na postagem. Será que a icônica jornalista Gale Weathers vai morrer na sexta sequência?

“A curiosidade mata a Gale”, diz a legenda da foto.

Pode ser que a produção esteja pregando uma peça nos fãs, mas ao mesmo tempo não se pode confiar. Parte da franquia desde o início, o xerife Dewey Riley (David Arquette) foi uma das vítimas fatais do assassino mascarado, mesmo com toda sua relevância na casa. Talvez ocorra o mesmo com Gale Weathers (Courteney Cox).

Na postagem do Instagram, diversos internautas manifestaram suas suspeitas e afirmaram ficar tristes caso a personagem, de fato, morra no sexto filme. A jornalista tem grande peso na franquia e conseguiu cativar a empatia e favoritismo da audiência por diversas vezes.

Vídeo promocional revela perigo de personagem

Em um vídeo animado publicado pela atriz no ano passado, Courteney anuncia o fim de suas gravações para a próxima sequência da franquia. No trecho, a intérprete da jornalista aparece sendo perseguida pelo Ghostface após dar o seu recado.

Leia mais: ‘Pânico 6′: Este é o salto temporal da sequência de terror revelado pelos diretores

Após o trecho, diversos fãs da franquia questionaram se aquela seria uma possível despedida da personagem da franquia. Assista ao vídeo:

Depois da publicação do vídeo, diversos internautas se manifestaram na internet sobre a possível morte da personagem. Teve um peso ainda maior neste ano, assim que o trailer foi liberado.

Em uma das imagens, Gale Weathers se vê encurralada mais uma vez pelo Ghostface. Contudo, o trecho sugere que não há chances de a personagem escapar das garras do assassino mascarado.

O filme estreia no Brasil no dia 9 de março deste ano e promete ser o mais sangrento e inovador de toda a franquia.

Assista ao trailer: