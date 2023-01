‘Superman Legacy’ e série da Mulher Maravilha: confira os planos de James Gunn para a DC

Após semanas de especulação e relatórios iniciais, James Gunn e Peter Safran, os novos chefes da DC Studios na Warner Bros., anunciaram oficialmente seus planos para a primeira fase de uma nova era de filmes de super-heróis.

O primeiro capítulo do DCU de Gunn e Safran é chamado Deuses e Monstros. Uma reinicialização do filme do Super-Homem, um filme da Supergirl, uma sequência de O Batman, uma série HBO Max baseada na Mulher Maravilha e muito mais estão incluídos na programação.

SUPERMAN: LEGACY — Written by James Gunn, the film will hit theaters on July 11, 2025 and focus on Superman balancing his Kryptonian heritage with his human upbringing: https://t.co/hhSUMs2v5R #DCStudios pic.twitter.com/4psxU15Zqi — DC (@DCComics) January 31, 2023

Intitulado Super Homem: Legacy, o novo filme do Homem de Aço chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. Ele “focará no Super Homem equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”, de acordo com um comunicado à imprensa.

“Superman Legacy é a verdadeira base de nossa visão criativa para o Universo DC” , disse Gunn em um comunicado. “O Super Homem não é apenas uma parte icônica da tradição da DC, mas também um personagem favorito dos leitores de quadrinhos, espectadores de filmes anteriores e fãs de todo o mundo. Mal posso esperar para apresentar nossa versão do Super Homem que o público poderá conhecer. para seguir e conhecer através de filmes, filmes, animação e jogos”.

Gunn chama isso de “o verdadeiro começo do DCU” em um anúncio em vídeo compartilhado com os fãs nas redes sociais. No entanto, outros projetos sairão antes.

Como relatado anteriormente, Henry Cavill não continuará como o Super Homem, devido aos planos de Gunn para um filme sobre um jovem Clark Kent. Gunn afirmou que o personagem Superman continua sendo “uma grande prioridade, senão a maior prioridade”.

As perguntas persistiram sobre o destino da Mulher Maravilha depois que foi relatado que um terceiro filme da diretora Patty Jenkins e da estrela Gal Gadot não estava avançando. Jenkins disse que “nunca se afastou” do filme. “Era do meu entendimento que não havia nada que eu pudesse fazer para avançar neste momento”, afirmou ela.

No entanto, Gunn e Safran anunciaram Paradise Lost, uma nova série da HBO Max ambientada na ilha de Themyscira, a casa da Mulher Maravilha. Um spinoff de Pacificador focado em Amanda Waller, de Viola Davis; uma história de Gladiador Dourado e uma série do Lanterna Verde também estão na lista de TV.

Abaixo estão os títulos anunciados (com informações da EW).

DC filmes

Superman: Legacy – escrito por Gunn, o filme chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025 e se concentrará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana.

The Authority – Personagens WildStorm se juntarão ao DCU enquanto os membros da Authority resolvem o problema com suas próprias mãos para fazer o que acreditam ser certo.

The Brave and the Bold – o DCU apresentará seu Batman e Robin nesta história incomum de pai e filho inspirada na série de quadrinhos de Grant Morrison.

‘THE BRAVE AND THE BOLD’ will introduce the Bat-Family to James Gunn’s DCU. I have never had a smile on my face this big in my entire life. pic.twitter.com/X8sAzMN89B — Mr. Wayne🦇 (@ArkhamNumb) January 31, 2023

Supergirl: Mulher do Amanhã- esta aventura de ficção científica, que será baseada nas incríveis e premiadas histórias em quadrinhos recentes de Tom King, apresenta uma Supergirl que os espectadores não estão acostumados a ver.

Monstro do Pântano – o filme investigará as origens sombrias do Monstro do Pântano.

O Batman - Parte II - o filme chegará aos cinemas em 3 de outubro de 2025.

Séries da DC na HBO

Creature Commandos - uma série em formato de animação de sete episódios no qual Amanda Waller cria uma equipe de operações negras com prisioneiros monstruosos; Gunn escreveu todos os episódios da primeira temporada.

Waller - estrelado por Viola Davis, esta série apresenta o Time Pacificador e será escrita por Christal Henry (Watchmen) e Jeremy Carver (Supernatural).

Booster Gold - Booster Gold usa tecnologia básica do futuro para fingir ser um super-herói nos dias atuais.

Tropa dos Lanternas Verdes - esta enorme série de eventos de TV segue os policiais intergalácticos John Stewart e Hal Jordan enquanto eles descobrem um mistério sombrio. Gunn comparou isso a True Detective com dois policiais espaciais.

Paradise Lost - ambientado em Themyscira, lar das Amazonas e local de nascimento da Mulher Maravilha, este drama se concentra na gênese e na intriga política de uma ilha só de mulheres.

Gunn esclareceu que o que foi anunciado nesta terça-feira não é tudo o que será incluído no Capítulo 1: Deuses e Monstros.