Patrícia Poeta entrevista Sônia Bridi e ganha fôlego dos haters do “Encontro”

A jornalista Sônia Bridi foi entrevistada por Patrícia Poeta e Manoel Soares, no “Encontro”, para falar sobre os bastidores da reportagem sobre as questões sanitárias nas terras Yanomami, que foi exibida, no domingo (29), no “Fantástico”.

Mas, mesmo com o assunto principal em curso, nas redes sociais anônimos notaram uma mudança de comportamento da apresentadora do matinal da Globo. No Twitter, um fã do programa destacou que era a primeira vez que Patrícia Poeta deixava alguém falar.

No "Encontro", Sônia Bridi fala sobre os bastidores do "Fantástico" (Reprodução/Globo)

Ao vivo, a jornalista declarou que sente ódio ao ver tudo que está acontecendo com os povos originários do Brasil e disse que é inaceitável que “ainda seja possível invadirem as terras, após 522 anos da chegada de Cabral”.

A fala da famosa foi identificada pelos fãs do programa: “Bom dia gente! Eu compartilho o sentimento da Sônia. Realmente é revoltante saber que tudo isso foi facilitado nas terras Yanomami. Total destruição”.

Encontro necessário de hoje Sonia baita jornalista #encontro — Theus 👑🦁 (@theusfavs) January 31, 2023

A postura de Sônia Bridi no “Encontro com Patrícia Poeta” foi muito elogiada pelos telespectadores da Globo. Durante toda a sua participação, eles aplaudiram e destacaram momentos da contratada da TV Globo: “Sônia Bridi fazendo o relato da sua viagem à terra Yanomami é emocionante”, disse um. Já um segundo escreveu: “A Sônia Bridi partilhando sua visão do que viu nas terras indígenas Yanomami é de cortar o coração”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Aline Wirley comprou bolsa de R$ 15 mil no Pix: “Para as manas pretas”

Outro perfil disse que a repórter se posiciona: “A Sônia Bridi não fica em cima do muro, ela cita os nomes, ela se compromete e é assim que tem que ser! A gravidade do caso requer isso! Sensacional!”.

A Sônia Bridi é tão humana né. A gente se emociona com o olhar dela sobre as experiências que ela viveu no território Yanomami#Encontro — Eliza Conzê ♠ (@elizadefloriano) January 31, 2023

Vale destacar que na segunda-feira (30), Patrícia Poeta deu um fora com os telespectadores ao falar sobre os Yanomamis. Ao vivo, a famosa chamou um trecho da reportagem exibida pelo “Fantástico”, mas os haters de plantão ficaram atentos quando Patrícia disse que tinha origem indígena.

No Twitter, muitos anônimos criticaram a fala da apresentadora, que estava ao lado de Manoel Soares: “Patrícia Poeta: ‘Eu tenho origem indígena” KKKKKKKK’”, escreveu um perfil que acompanhava o “Encontro” ao vivo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: “Menos confiável”: MC Guimê enxerga Fred Nicácio como ameaça; entenda