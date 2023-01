O rei Charles está supostamente negociando para revidar o príncipe Harry em nova entrevista

Quem acompanha as notícias da família real britânica já sabe: o príncipe Harry realmente não poupou críticas à realeza em seu livro de memórias, Spare, mas até agora a família real não disse nada em resposta às várias reivindicações do duque de Sussex.

Mas, a novidade é que, aparentemente, o rei Charles está “em negociações” para finalmente dar alguma resposta ao livro de seu filho. O The Mirror publicou no final de semana, que o rei Charles está se preparando para fazer uma entrevista histórica para a BBC (até o momento, ele ainda não deu nenhuma entrevista como monarca). Na matéria, o jornal disse que os assessores do Palácio estão considerando que Charles use o bate-papo para “dar o seu lado da história”.

De acordo com uma fonte interna que conversou com a publicação, “os planos já estão em andamento para a cobertura da coroação na BBC, incluindo o perfil do monarca. Não é comum evitar assuntos em entrevistas, então isso torna as coisas complicadas. Mesmo um pequeno comentário sobre Harry e Meghan viraria notícia mundial. Também poderia provocar uma resposta de Harry, que seria imprevisível, como tantas outras. Tudo é muito delicado”.

Charles tem a opção de evitar uma entrevista pré-coroação e, em vez disso, liberar sua própria filmagem para uso da mídia. Seguindo um caminho semelhante à sua mensagem no Natal do último ano.

A fonte acrescentou: “Resta uma opção para a família simplesmente produzir um discurso de coroação ou conteúdo que eles filmam e fornecem. Ele permite o controle sobre o que é dito e não se dirige aos Sussex”.

A emissora ITV também pediu ao palácio uma entrevista com o rei Charles, mas, segundo a fonte, suas chances de conseguir uma são “poucas”, após a entrevista bombástica do príncipe Harry com Tom Bradby, no início de janeiro.