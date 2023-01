Mesmo sob elogios, Ruivinha de Marte recebe alerta de fãs após cirurgia estética no rosto

Anny Bergatin, a famosa Ruivinha de Marte, fez uma cirurgia estética no rosto e impressionou seus seguidores com o resultado apresentado. A ex-participante da edição 14 do reality ‘A Fazenda’ compartilhou sua transformação em seu perfil oficial do Instagram, surpreendendo os internautas.

A influencer e ‘ex-fazendeira’ realizou um preenchimento na mandíbula e boca, bem como uma rinomodelação por meio de uma cirurgia que acentua o contorno nasal.

Após revelar a mudança visual, diversos usuários da rede social elogiaram a famosa. Estes foram alguns comentários:

“Tá metida, metida ela! Ficou linda, Anny! Tô muito feliz em ver você colhendo o que plantou!”

“Tá linda, cara de milionária, mas faça tudo com cuidado e aos poucos, que Deus te abençoe.”

“Ficou mais linda ainda! Tá super harmônico e combinou demais. Um mulherão.”

Mesmo sob elogios, a famosa chegou até receber algumas críticas. Além disso, alguns seguidores a alertaram sobre os procedimentos excessivos.

“Cuidado para não perder a sua expressão”, comentou uma usuária da rede.

“Ficou linda, parece a Nefertiti. Só não exagere daqui pra frente, o povo meio que se vicia nesses procedimentos e quando se dá conta, está irreconhecível. Tá linda assim… beijinho”, escreveu outra internauta.

Antes e depois: Resultado da cirurgia de Ruivinha de Marte no rosto surpreende internautas (Reprodução/Instagram @ruivinhademarte)

Ruivinha se emociona com transformação

Emocionada com o resultado, a influencer compartilhou um vídeo em que chora ao se ver no espelho. Para muitos usuários das redes e adeptos à acompanhar a vida da influencer, o resultado a deixou bem diferente do que se via antes.

“Chegou o momento! Amor próprio é tudo, né? Estou me sentindo mais bonita e segura. Fiz nariz, boca e queixo, tô muito feliz porque eram minhas inseguranças, mas agora eu tô mais bonita do que um Tambaqui Assado”, escreveu Ruivinha, assim que terminou o procedimento.

Assista ao vídeo: