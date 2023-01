Esposa de Juliano Cazarré mostra nas redes encontro dos filhos com irmã caçula

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia, postou em suas redes uma foto dos irmãos Gaspar, de 3 anos, e Maria Madalena, de 2 anos, com a caçula Maria Guilhermina, de 7 meses, que voltou para casa após uma série de cirurgias. “Só Deus sabe”, disse Letícia no post do Instagram.

Maria Guilhermina nasceu em junho do ano passado e foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara que a obrigou a passar por quatro cirurgias de correção.

No último domingo, o ator e sua mulher fizeram uma postagem anunciando que a filha teria alta e continuaria o tratamento em casa.

“Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida toda é um milagre. Obrigada Deus!”, disse. “”Obrigado a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares. Vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos sete meses e nos fizeram enxergar mais longe um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver”,dizia a postagem.

Em Israel

Enquanto Letícia celebra o retorno da filha com os dois filhos mais novos, o ator Juliano Cazarré viajou a Israel com os dois outros filhos, Vicente, de 12 anos, e Inácio, de 9 anos.

O ator cujo último trabalho foi Pantanal postou ainda imagens de sua visita aos locais sagrados, como a Basílica da Anunciação, em Nazaré.

“São José, pai nutrício do Menino Deus, pede ao Cristo, que por amor filial vos obedecia na Terra, que envie sobre mim - um pai de família e um pecador - a Sua Graça, para que eu possa aprender de vós as virtudes que tanto me faltam e que em ti eram tão abundantes”, postou o ator.