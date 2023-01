Críticas sobre cena de sexo não abalam Anitta: “Não fazem a menor ideia”

Anitta não está nada abalada com a repercussão da polêmica simulação de sexo oral em seu novo clipe, que ainda não tem data de lançamento. Segundo a famosa, ela já está acostumada com as críticas, que enxerga como positiva.

Durante uma entrevista ao Splash, do UOL, a cantora afirmou que quando um trabalho começa a ser muito falado é sinal de que ela está no caminho certo. Segundo a famosa, os fãs vão adorar o novo projeto musical.

“Eu faço o que me dá vontade e as pessoas têm duas opções: curtir e seguir ou não assistir. As pessoas nem sabendo o que é e me colocam em uma posição que não fazem a menor ideia”, desabafou Anitta, que aproveitou para pontuar que as pessoas sabem que aquilo é uma ficção.

Para quem não acompanhou, recentemente, uma cena polêmica envolvendo Anitta e o modelo Yuri Meirelles vazou e deixou os fãs da cantora motivados, mas outras pessoas ficaram chocadas ao ver a famosa em uma suposta simulação de sexo oral em uma viela, que fica dentro de uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro.

Na cena, gravada na comunidade da Tijuquinha, Anitta está com um short que mostra a logo da Furacão 2000, gravadora que revelou a cantora no início da carreira. Já o modelo aparece sem camisa, vestindo uma bermuda azul e chinelo.

O clipe conta com a participação de Gabriel do Borel, autor do hit “Sentadona”, e do Bonde das Maravilhas, que ficou conhecido pelo quadradinho de oito. Ao GShow, a assessoria da cantora disse que a cena quente é verdadeira, mas não deu detalhes do novo clipe: “Trata-se de uma das cenas de um projeto audiovisual que ainda não podemos falar qual é”, disse a equipe.

Em fase de produção, o novo clipe de Anitta não teve seu nome divulgado e nem sua data de lançamento, deixando os fãs ainda mais inquietos. No entanto, alguns usaram as redes sociais para dar mais informações. Enquanto um postava foto do muro com o suposto nome do clipe, uma outra anônima disse: “Em seu novo videoclipe, Anitta irá recriar a icônica coreografia do meme com as meninas do Bonde das Maravilhas”.

Outros admiradores do trabalho da funkeira também comentaram que vem algo “muito grande por aí” e que Anitta “vai abalar” de novo. Vale destacar que o clipe de “Envolver”, um de seus maiores hits, também foi visto como muito sexy por algumas pessoas, já que a famosa aparece sensualizando com outro modelo.

