Clara Chia precisou de ajuda profissional após música de Shakira: chegou ao limite

Em 12 de janeiro, o mundo foi à loucura após o lançamento de ‘Sessions # 53′ de Bizarrap e Shakira. Se as sessões de Bizarrap já têm um alcance tremendo, uma colaboração com Shakira foi suficiente para atingir recordes históricos.

Na música, a cantora fez diversos comentários sobre o ex-marido Gerard Piqué, de quem se separou em 2022 - e não só sobre ele. A música viralizou no mundo todo, e tanto a colombiana, como o jogador de futebol não saíram da mídia nas últimas semanas.

No entanto, o que mais tem preocupado não foram suas palavras para Piqué, mas sim para a atual companheira do jogador, Clara Chia. Aparentemente, a jovem não se sentiu confortável com as polêmicas que se desencadearam a partir da música, o que a levou a procurar ajuda psicológica. “Ela tem nome de pessoa boa; claramente não é como soa”, diz a letra de Shakira.

‘Bizarrap Sessions #53′ afetou Clara Chia

O que está claro é que sua identidade não é mais um segredo, e a pressão de ser a outra mulher começou a impactar sua vida. Com apenas 23 anos, Clara Chía tornou-se uma das personagens que mais desperta interesse público devido à sua relação com Gerard Piqué.

Embora a jovem catalã tenha tentado manter a discrição em seu relacionamento com o ex de Shakira, a polêmica música da colombiana com Bizarrap a colocou como alvo entre os fãs da cantora. Desde o lançamento da música, Clara Chía foi vítima de ataques através das redes sociais.

Tal tem sido o nível de pressão que a jovem sentiu, que nesta segunda-feira (30/01), o programa Y ahora Sonsoles, noticiou que Clara vai regularmente a uma clínica em Barcelona para tratar dos seus problemas de ansiedade.

O podcast Mamarazzis, de Laura Fa, publicou recentemente que a atual de Piqué chegou a ir ao pronto-socorro alguns dias atrás, quando sofreu uma grave crise de ansiedade: “Clara foi ao Hospital Quirónsalud, clínica particular localizada em Barcelona, para que os profissionais de saúde a ajudassem com esse ‘contratempo’ que afetou totalmente a respiração dela”.

Leia também: