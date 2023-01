BBB 23: Mudança radical no Jogo da Discórdia faz ex-sister discutir com fã

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (30) foi modificado e aplaudido por Maria, que esteve na edição passada do “Big Brother Brasil”. Para quem não acompanhou, os participantes do “BBB 23″ tinham que escolher um adversário e, após um comentário, levariam uma torta na cara, mas não teve contato físico, já que os brothers foram proibidos.

Famosa por dar uma baldada na cabeça de Natália Deodato, durante uma dinâmica parecida, ela falou sobre a mudança: “Dinâmica sem contato físico!!!! Fico feliz que tenham tomado essa decisão”, comemorou Maria, em seu perfil no Twitter.

Culpa sua Maria, ficou super chato — Dester (@DesterKarina) January 31, 2023

Vale destacar que a atriz foi expulsa do reality show, já que tinha sido acusada de acertar a cabeça de Natália com um balde. Na dinâmica, os brothers precisavam dar um banho de “água suja” uns nos outros após se acusarem.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Domitila tem medo do Paredão e diz que adversário se faz de vítima

Já no “BBB 23″, o Jogo da Discórdia contou com o reforço de um Dummie, que estava lá para dar as tortas na cara dos participantes. A mudança não foi bem vista na internet, já que para muitos fãs o programa ficou “chato”. No Twitter, um anônimo disse que a culpa foi da ex-BBB: “Culpa sua Maria, ficou superchato”.

sabe o que é chato? a humilhação que a Natália passou e eu ainda levar hate por esse erro que já assumi e levo na esportiva, mas é uma regra do programa que leva a expulsão… então não faz sentido uma dinâmica de contato físico. o programa em si já gera muito entretenimento! https://t.co/1gWwEdSwjI — MARIA (@eumaria) January 31, 2023

Ao perceber que seu nome foi associado ao Jogo da Discórdia do “BBB 23″, a ex-sister não ficou calada e mandou um recado: “Sabe o que é chato? A humilhação que a Natália passou e eu ainda levar hate por esse erro que já assumi e levo na esportiva, mas é uma regra do programa que leva a expulsão… Então, não faz sentido uma dinâmica de contato físico. O programa em si já gera muito entretenimento!”, rebateu a famosa.

Depois do Jogo da Discórdia, nesta terça-feira (31), mais um participante vai deixar a casa. O segundo Paredão do “BBB 23″ é formado por Gabriel Flop, Domitila Barros e Cezar Black, que disputam a preferência dos fãs do reality show da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Sonia Abrão sai em defesa de Gabriel e recebe chuva de críticas na web: ‘O machismo está intrínseco’