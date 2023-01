BBB 23: “Menos confiável”: MC Guimê enxerga Fred Nicácio como ameaça; entenda

MC Guimê e Fred Nicácio foram os mais votados como "não confiáveis", no terceiro Jogo da Discórdia do "BBB 23" (Reprodução)

MC Guimê foi um dos mais votados no terceiro Jogo da Discórdia do “BBB 23″, que aconteceu nesta segunda-feira (30). Visto como não confiável por alguns dos confinados, o famoso apareceu ao lado de Gabriel Santana e Fred Nicácio, que também receberam muitas tortadas na cara.

Mas, o famoso não dorme no ponto e antes de ser colocado nesta posição decidiu falar sobre algo que vem notando desde que o médico Fred Nicácio voltou para o reality show da TV Globo. Durante uma conversa no Quarto Deserto, o cantor disse para Bruna Griphao e Gabriel Flop, que está no Paredão desta terça-feira (31), que o médico está “mirando nele”.

“Ele está muito mais perigoso como jogador. Ele tem que tomar muito cuidado para não perder a linha no game de novo. Porque quase se f*deu no game”, disse MC Guimê. Já Gabriel afirmou que Fred Nicácio está jogando: “Ele voltou pisando fofo, porque agora ele é o anjo, o monge budista”.

Mas, enquanto os dois atacaram o médico celebridade, Bruna Griphao decidiu defender o amigo e disse que gosta dele. Neste momento, o ex-morador da Casa de Vidro alertou a atriz: “Você não pode esquecer o que ele fez e falou essa semana”.

Bruna bateu o pé e disse que Fred Nicácio gosta dela: “Mas eu sinto que ele gosta de mim e quer me proteger. Desculpa”. No meio do debate, MC Guimê disse que ela pode pensar nisso fora do “BBB 23″, mas ali tudo é um jogo : “Adoro você e quero sua amizade lá fora, Bruna. Você é minha prioridade aqui, mas o cara tá com uma mira na minha cabeça, mano”.

Meio exaltado, Gabriel Flop disse que Bruna não enxerga o jogo de Fred Nicácio e ela alerta que o médico nunca falou mal de MC Guimê: “Mas ele é um dos mais jogadores. Hoje, na hora que fui no Contragolpe, ele falou ‘segue o combinado’ pra Domitila”, contou o modelo.

Sem muito entendimento, Bruna lembra que todo grupo tem seu combinado e Gabriel questiona a atriz: “Tudo bem, mas você acha que ele falaria mal do Guimê pra você?”.

