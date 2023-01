BBB 23: Domitila tem medo do Paredão e diz que adversário se faz de vítima

Domitila Barros vai testar na noite desta terça-feira (31) se está agradando os fãs do “BBB 23″, quando ela enfrenta sua primeira berlinda ao lado de Gabriel Flop e Cezar Black. Mas, antes da decisão do público, a ativista aproveitou para jogar.

Na madrugada desta terça-feira, a sister conversou com alguns aliados do Quarto Fundo do Mar sobre Cezar e disse que os choros do baiano seriam falsos e a deixariam como a vilã das situações entre eles. Ao longo do papo, ela relembrou alguns acontecimentos dentro da casa.

Bruna Griphao e Gabriel Flop conversam sobre o Jogo da Discórdia do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

“No dia da piscina que ele ficou chorando eu fiquei depressiva aqui dentro, foi o meu pior dia, fiquei me sentindo péssima. Toda vez ele faz isso, ele chora, soa como manipulação. Vai todo mundo tomar conta dele e eu sou a vilã”, começou ela.

Em seguida, a pernambucana cobrou mais apoio dos companheiros de quarto: “Fico sozinha, assistindo, e ainda tenho que achar bom. Fiquem comigo, não quero me sentir sozinha nesse momento”, confessou a ativista.

“No momento eu sinto, e eu procuro. Foi uma situação de segundos. Quando eu preciso eu busco. Aí ele ficou o dia todo sozinho. Você errar três vezes as mesmas coisas e três vezes chorar, é vitimismo, Foi o que senti no momento. Por que não chegou pra mim? Aí depois faz a mesma palhaçada, com a mesma argumentação. Não acho que é assim”, diz Domitila sobre o brother.

Formação do Paredão

O segundo paredão do “BBB 23″ foi confirmado neste domingo (29). Ao vivo, Tadeu Schmidt avisou que teria indicação do líder, contragolpe do indicado, votação da casa e o poder curinga seria usado, dando direito de salvar um participante. Ricardo, o anjo da semana, imunizou Tina e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto, também tinha imunidade neste paredão.

BBB 23 (Reprodução/Instagram)

Por isso, Antonio Cara de Sapato, que é o líder da semana, indicou Cézar, que no contragolpe levou Gabriel para a berlinda. Já na votação da casa, Mc Guimê e Domitila foram os mais votados, mas Sapato usou o poder Curinga e salvou o funkeiro. Com a saída de Guimê, automaticamente o terceiro mais votado foi ao paredão, e esse foi Cristian.

Na prova bate-volta, Gabriel, Domitila e Cristian disputaram uma complicada prova e Cristian se deu bem, deixando o Paredão, que será decidido na terça-feira (31).

