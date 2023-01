BBB 23: Aline Wirley comprou bolsa de R$ 15 mil no Pix: “Para as manas pretas”

Aline Wirley, que fez sucesso no grupo Rouge e está confinada no “BBB 23″, disse que só comprou sua primeira bolsa de luxo no ano passado, vinte anos após ficar famosa. A confissão aconteceu durante uma conversa com outros aliados na casa.

Segundo a famosa, o item era algo desejado há muitos anos, mas que ela não se enxergava usando: “Eu não me autorizava, porque a gente tá no corre, tem que ajudar a família. Mas é muito inspiracional, quando você vê a minha história, uma garota de empregada doméstica para comprar uma bolsa à vista”.

Ex-Rouge Aline Wirley foi confirmada no "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Aline Wirley também falou de empoderamento e não sobre o valor da bolsa, que custou R$ 15 mil: “Não foi pelo valor, mas por estar tudo certo eu querer essa bolsa. As pessoas se identificam porque as pessoas querem ter esse corre, essa oportunidade”, disse a famosa, que faz parte do Camarote do “BBB 23″.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Domitila tem medo do Paredão e diz que adversário se faz de vítima

O sonho de consumo da cantora viralizou nas redes sociais, quando ela postou um vídeo no momento da compra. Atualmente, a postagem conta com mais de 340 mil curtidas e mostra a ex-Rouge na loja de grife comprando a bolsa ao lado do marido Igor Rickli.

A cantora disse que o ator foi muito importante na compra da bolsa de luxo. Segundo ela, ele incentivou e mostrou que comprar o item não era algo ruim: “Meu marido olhou pra mim e disse ‘Compra, você pode comprar, não é seu sonho?”.

Voltando ao vídeo viral de Aline, na legenda, ela dedicou a oportunidade para todas as mulheres pretas: “Dedico esse vídeo para todas as manas pretas. Pra dizer que nosso corre, deve e precisa ser celebrado. . .A prosperidade deve ser para nós algo próximo. Para além de marca, falo aqui sobre aquela menina preta e empregada doméstica, que segundo o que ela aprendeu, JAMAIS poderia deslumbrar a possibilidade de obter algo de valor financeiro. Pois eu digo que sim!!”, escreveu ela.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Mudança radical no Jogo da Discórdia faz ex-sister discutir com fã