“Banho de sal grosso”: Geisy Arruda chora ao ter perfume roubado em voo

Chorando, a influenciadora Geisy Arruda compartilhou em seu Instagram com seus seguidores que havia sido furtada durante um voo para o Rio de Janeiro.

Ela disse que estava sentada no último assento do avião e tinha guardado uma sacola com perfume embaixo do assento e acabou esquecendo na hora da aterrissagem.

“Acabei de chegar ao Rio de Janeiro. Acabei de desembarcar. Deixei o meu perfume no bolso de baixo da minha poltrona e vim correndo na loja. Simplesmente roubaram o perfume que comprei na Duty Free dentro da aeronave”, disse.

“Aí vocês vão falar ‘Por que você esqueceu, não pegou?’ Porque o voo atrasou uma hora e meia, eu queria descer logo. Simplesmente perdi meu perfume. Espero que quem encontrou seja muito feliz com ele”, disse chorando a influenciadora, dizendo que estava muito feliz por ter comprado o perfume e agora o havia perdido.

Depois, mais calma, ela disse que pretende comprar outro perfume e que pretendia tomar um banho de sal grosso na praia para espantar o azar e o mau agouro e desejou “dias péssimos” para o ladrão que se apossou do seu novo perfume.

“Se for um funcionário da Gol, espero que você tenha urticária, coceiras e que a sua vida seja muito feliz. E que cada vez que passe ele, tenha dias péssimos.”

Perdeu voo

Ontem, a influencer publicou em suas redes que acabou perdendo o voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas dessa vez ela estava descontraída e brincando. “Eu não perdi um voo pro Rio de Janeiro estando dentro do embarque na frente do portão porque fui comprar cerveja né? Eu fiz”, disse.

“Agora remarquei e comprei outra cerveja. Ia chegar no Rio às 16h, agora vou chegar às 20h. Não bebam, só dá problemas e efeitos colaterais”, disse.