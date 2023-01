Aposentadoria de Ana Maria Braga: Entenda como a história surgiu

Ao longo dos últimos anos, a TV Globo mudou a forma de fechar contrato com muitos famosos e, por isso, muitos deixaram de fazer parte do elenco fixo da emissora. Agora, Ana Maria Braga pode estar na mira de novas baixas, que devem acontecer a partir de 2024.

Mas, para o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, a apresentadora das manhãs já está observando a movimentação nos bastidores do “Mais Você” e teria avisado à emissora que pretende se aposentar em breve.

No "Mais Você", Louro Mané leva nova indireta de Ana Maria Braga (Reprodução/Globo)

“Ela procurou a Globo, mais uma vez, e reforçou por fontes mais que seguras, que não tem interesse em renovar o contrato dela a partir de 2024. Internamente, essa já era uma decisão que a Globo não fazia questão de esconder, nessas reuniões que têm sido feitas”, afirmou Lo-Bianco.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra que namoro de Ana Maria Braga criou conflito no “Mais Você”; assista

O colunista diz ainda que Ana Maria Braga sabia que o fim de seu contrato com a TV Globo estava próximo, mas que a famosa não teria aceitado muito bem e, por isso, ela decidiu encerrar antes para ‘sair por cima’: “O fato é que Ana sentiu a necessidade de se antecipar, sair por cima”, disse o colunista que trabalha ao lado de Sônia Abrão.

Ana Maria Braga faz reunião sobre o futuro do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Outra possibilidade é que Ana Maria Braga deixe a TV aberta e os programas diários para assumir um projeto no Globoplay, serviço de streaming da Globo. Segundo ele, a apresentadora já sabia que o projeto estava sendo criado e, por isso, “ela deixou uma janela aberta dentro da emissora”, afirmou o repórter.

Paola Carosella no “Mais Você”

Antes de comentar sobre a suposta aposentadoria de Ana Maria Braga, o colunista da RedeTV! já tinha falado que Paola Carosella, que está oficialmente contratada pela TV Globo e é jurada de um novo reality show, seria a substituta de Ana Maria Braga no “Mais Você”.

Paola Carosella pode substituir Ana Maria Braga no "Mais Você" (Reprodução/Instagram)

De acordo com ele, a emissora carioca estaria preparando a ex-jurada do “MasterChef Brasil” para assumir as Super Manhãs da Globo. Ele ainda afirmou que a chef estaria se preparando para gravar um piloto nos estúdios do “Mais Você”, em São Paulo.

“O verdadeiro plano da Globo é colocar a Paola dentro das ‘Super Manhãs’, ainda não se sabe exatamente como. Mas a única certeza que a emissora tem é que o ‘Mais Você’ precisa acabar. Já decretaram o fim”, disse Alessandro no programa da RedeTV!.

LEIA TAMBÉM: Críticas sobre cena de sexo não abalam Anitta: “Não fazem a menor ideia”