Vídeo mostra que namoro de Ana Maria Braga criou conflito no “Mais Você”; assista

Vídeo mostra que namoro de Ana Maria Braga criou conflito no “Mais Você” (Reprodução/Globo)

O novo namorado de Ana Maria Braga pode até tentar ficar fora dos holofotes, mas parece que Fabio Arruda anda chamando a atenção até dos colegas da apresentadora no “Mais Você”. Tudo aconteceu quando a famosa resolveu comentar sobre o “BBB 23″.

Ao lado da repórter Ju Massaoka, do quadro “Feed da Ana”, ela falava sobre uma briga envolvendo Cezar Black, que está no segundo Paredão, e Tina, que disse que não iria emprestar suas perucas. Ao vivo, Ana Maria disse para o brother não ficar chateado, já que era “dos carecas que elas gostam”.

Sem perder a piada, Ju Massaoka, que é casada com um homem calvo, provocou: “Eu concordo. Você também”, disse ela, que fez Louro Mané cair na risada, mas Ana Maria Braga ficou séria e questionou: “Por que você está falando isso?”.

A Ju Massaoka falando da careca do boy da @anamariabraga 🤣 #MaisVocê pic.twitter.com/jksLG5ey2O — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 26, 2023

Sem dar muitas voltas, Ju Massaoka respondeu que estava falando sobre umas fotos que circularam nas últimas semanas: “De homem! do seu e do meu, que não tem uma vasta cabeleira”, deixando a apresentadora do “Mais Você” constrangida: “O seu não tem mesmo”, respondeu ela.

Insistente, Ju Massaoka pediu para a produção do programa da Globo mostrar fotos do namorado de Ana Maria Braga e disse: “O seu também não, cadê ele aqui?”.

A apresentadora corrigiu a repórter e tentou encerrar o papo íntimo: “Imagina, claro que tem! Olha a conversa que isso aqui está virando! Estamos falando de BBB!”.

Ana Maria e Sonia Abrão

Na última semana, Ana Maria Braga mandou uma mensagem para Sonia Abrão, que perdeu a mãe, Cecília. Pelo Twitter, a apresentadora da Globo prestou condolências à comandante do “A Casa É Sua”, da RedeTV!.

Meus sentimentos e carinho para você e toda a sua família @SoniaAbrao.

Como diz o ditado: as mães deveriam ser eternas.

Muita força para vocês. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) January 26, 2023

“Meus sentimentos e carinho para você e toda a sua família, Sonia Abrão. Como diz o ditado: as mães deveriam ser eternas. Muita força para vocês”, escreveu a titular do “Mais Você”.

Cecília Abrão, mãe da apresentadora da RedeTV!, morreu na última quarta-feira (25): “Adeus, mamis! Valeu ser sua filha em cada minuto da minha vida!”, declarou a jornalista em suas redes sociais.

