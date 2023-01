‘The Last of Us’: saiba qual é a história de amor inesperada que aconteceu no episódio 3

O terceiro episódio de The Last of Us, da HBO, é uma declaração. Aqueles que esperavam que a série seguiria a risca todo o conteúdo do videogame original, foram surpresos com um desvio glorioso da trama. O episódio 3 conta a história de amor dos personagens sobreviventes do apocalipse Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Barlett).

The Last of Us episode 3 will probably go down in history as one of the greatest episodes of television ever made.



Holy Shit. #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/31I0e5HJca — keyurrajput (@yayaati_) January 30, 2023

No jogo The Last of Us, os heróis viajantes Joel (Pedro Pascal no show) e Ellie (Bella Ramsey no show) se unem ao sobrevivente Bill em uma missão perigosa para encontrar a tão procurada bateria do carro. O parceiro de Bill, Frank, é visto apenas como um cadáver no jogo, já falecido, e os sentimentos românticos de Bill por Frank são apenas sugeridos.

Na versão da HBO, Bill é mostrado desde os primeiros dias do surto de cordyceps. Frank cai em uma armadilha na propriedade de Bill e os dois fazem uma aliança. Seu relacionamento romântico é narrado ao longo de duas décadas e eles se tornam aliados de Joel e Tess (Anna Torv). Quando Frank fica incapacitado devido a uma doença, ele decide tirar a própria vida – e Bill decide fazer o mesmo.

Neil and Craig writing last night's episode knowing we would be sobbing uncontrollably and the homophobes would be mad #TheLastOfUs pic.twitter.com/3UNQpFfzQJ — elly | TLOU SPOILERS | 30 💫 (@wizardjarin) January 30, 2023

“Eu nunca tive medo antes de você aparecer”, diz Bill, em uma das cenas, fazendo com que o caos apocaliptico fique menos tenso e mais doce, no episódio intitulado “Muito tempo atrás”.

Os atores que interpretam Bill e Frank deram entrevista à Entertainment Weekly e falaram sobre as cenas. “É uma anomalia estranha (...) Estamos completamente em nosso mundo”, disse o intérprete do sobrevivente Frank e que também atuou em The White Lotus, disse à EW.

“É uma história de amor linda e completamente surpreendente no meio de The Road, de Cormack McCarthy”, concorda Offerman, que interpreta Bill, um preparador que reconstrói sua pequena cidade em uma caverna particular e autossustentável assim que o apocalipse dos fungos chega.

New BTS photos#TheLastOfUs Ep 3 pic.twitter.com/fuWvmgjsor — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) January 30, 2023

Neil Druckmann, que criou o jogo para PlayStation e atua como showrunner no drama da HBO junto com Craig Mazin, falou com a The Hollywood Reporter sobre a alteração que fizeram na trama: “O quanto nos desviamos [do jogo] tem que ser proporcional ao quão bom é”, disse. “Frank foi mencionado [no jogo], mas de forma improvisada. Aqui podemos explorar esse relacionamento e, obviamente, fazer algumas mudanças. E [a ideia] era tão boa que não me importava que fosse diferente”, continuou.