Shakira pretende dar uma trégua? Confira o que a cantora planeja para o aniversário de Piqué

Após a divulgação de que Shakira estava prestes a lançar um novo single justamente no dia do aniversário de seu ex Gerard Piqué, em 2 de fevereiro, tudo indica que ela mudou de planos e deixará o presente de aniversário do ex-jogador mais leve.

Segundo o site LatFan, a cantora colombiana não lançará mais a sua nova música no dia do aniversário de seu ex, para poupar os seus filhos Milan (10) e Sasha (8) dos comentários da mídia. Já que com o sucesso ao lado de Bizarrap, isso acabou chegando a eles de forma brusca.

O site divulgou ainda que fontes próximas à família de Shakira expressaram sua preocupação com o grau de exposição que os dois menores enfrentaram. O impacto que a infidelidade de seu pai, sua saída da casa da família e seu posterior relacionamento com outra mulher (Clara Chía Martí) tiveram sobre seus filhos está começando a florescer com algumas atitudes rebeldes entre as crianças.

As mesmas fontes disseram que após a comoção que causou nas redes, Shakira decidiu apostar na tranquilidade dos filhos, que aos poucos foram aceitando que seus pais estão separados e suas vidas mudaram para sempre; e ela espera oferecer a eles um espaço seguro e saudável.

Depois de ter tomado esta decisão, Shakira teria chegado a um acordo com a Sony Music, porque “é um dia especial, onde os filhos não vão festejar só ela, mas também o pai, e por isso qualquer outra variável só vai distorcer uma festa saudável”, comunicou o Latfan.

A intenção inicial, fruto do sucesso da sessão com o Bizarrap, era lançar novo material neste dia 2 de fevereiro, dia que coincide com o seu 46º aniversário e também com o de Gerard Piqué, que completará 36 anos - dia perfeito para estrear uma nova música com sua compatriota Karol G.

Vale ressaltar que o lançamento do novo single não está previsto para os próximos dias, já que, por enquanto, Shakira só quer que o assédio dela e de seus filhos dê uma pausa, em meio ao escândalo.